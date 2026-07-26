Estas son las direcciones exactas de Palma sobre las que cayeron las bombas republicanas en la Guerra Civil

El doctor en Historia Manuel Aguilera lleva meses asesorando a los organizadores sobre los detalles históricos y el contexto para poder desarrollar respetuosamente el acto de homenaje que tendrá lugar este lunes junto a uno de los refugios antiaéreos más significativos de la capital balear durante la guerra.

Estos son los lugares exactos sobre los que cayeron las bombas republicanas, según ha podido acreditar el doctor Aguilera: Carrer Velázquez, 3-6; Porta de Sant Antoni; Carrer Niceto Alcalá Zamora, 12 i 42; Plaça del Pes de sa Palla; Carrer del Temple, 9; Carrer de la Missió, 5; Carrer Dameto, 17; Plaça de l’Olivar; Carrer de Femeníes, 30; Carrer de la Ferreria, 6-8; Carrer Galera, 9; Carrer del Pas d’en Quint, 1; Carrer Metge Joan Bauçà Mestre, 14; Carrer Porta de la Mar, 1 (Convent de Sant Jeroni); Carrer Foners; Plaça de Pere Garau; Carrer Jaume Ferrer, 6-10; Carrer Aragó; Mollet Port de Palma; Carrer Deganat, 2; Carrer Sant Magí, y también en el Pla de Sant Jordi.

En julio y agosto de 1936, Mallorca sufrió 46 bombardeos de la aviación republicana, 25 de ellos contra la capital, una Palma que entonces sólo tenía 94.000 habitantes. Durante el resto de la guerra, la ciudad sufrió otros 11 bombardeos, los más graves en mayo, octubre y diciembre de 1937.

En total, en los tres años de Guerra Civil, en Mallorca se registraron 97 fallecidos y 224 heridos. Las víctimas mortales se produjeron en los municipios de Palma, Artà, Inca, Santa Maria del Camí, Sóller y el núcleo de la Colònia de Sant Jordi.

Como adelantó hace cuatro meses OKBALEARES, el Govern ya tiene cerrado el guion del acto con el que Baleares homenajeará a las víctimas de los bombardeos republicanos que se ensañaron sobre Palma causando decenas de víctimas civiles. El próximo lunes 27 de julio, Marga Prohens presidirá el acto solemne con el que se llevará a cabo el homenaje. Será a las 20.30 horas junto al refugio antiaéreo del Baluard des Príncep.

En una entrevista concedida a OKBALEARES en noviembre de 2025, Manuel Aguilera detallaba que «el bombardeo con más víctimas se produce en Palma el 24 de mayo del 37, en el que yo he contado 20 víctimas mortales y alrededor de 50 heridos. Ese bombardeo fue muy grave. Primero, porque a la población no se le avisó a tiempo para poder bajar a los refugios antiaéreos. Y esto se produjo porque la aviación republicana quiso llegar planeando para no hacer ruido y las sirenas no sonaron a tiempo. Entonces cogió a la gente yendo hacia los refugios. Murió mucha gente, sobre todo mujeres y niños».