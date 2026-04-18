El Govern balear fija el 27 de julio como día de homenaje para las víctimas civiles del bombardeo republicano en Palma

Según ha podido confirmar OKBALEARES de fuentes del Govern balear, la Conselleria de Presidencia que dirige Antònia Maria Estarellas ha señalado la fecha del lunes 27 de julio para la celebración del anunciado homenaje a todas las víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Mallorca durante la Guerra Civil. La próxima semana se cerrará el contenido detallado de dicho homenaje.

27 de julio, lunes. OKBALEARES adelanta la fecha en la que el Ejecutivo que preside Marga Prohens homenajeará a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Mallorca en general y del gran bombardeo de 1937 sobre la capital balear.

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia del Govern balear recibió hace algunas semanas el informe que encargó al historiador y periodista Manuel Aguilera. Aguilera es un destacado divulgador de la historia de la Guerra Civil en Baleares.

El Govern ha trabajado en base a este informe y ya se ha puesto en marcha para definir el contenido del homenaje. Un acto que anunció Prohens en el pleno del Parlament el pasado 21 de octubre y que verá la luz, como adelanta hoy OKBALEARES, el próximo 27 de julio.

«Con los 90 años de los bombardeos republicanos sobre la ciudad de Palma también conmemoraremos al centenar de víctimas civiles», fueron las palabras con las que Prohens hizo entonces el anuncio.

Hay que recordar que en el año 1937 se produjeron los bombardeos republicanos más intensos sobre la capital balear. Hay identificados un centenar de víctimas y unos 250 heridos en toda la isla de Mallorca.

En una entrevista concedida a OKBALEARES en noviembre de 2025, Manuel Aguilera detalla que «el bombardeo con más víctimas se produce en Palma el 24 de mayo del 37, en el que yo he contado 20 víctimas mortales y alrededor de 50 heridos. Ese bombardeo fue muy grave. Primero porque a la población no se le avisó a tiempo para poder bajar a los refugios antiaéreos. Y esto se produjo porque la aviación republicana quiso llegar planeando para no hacer ruido y las sirenas no sonaron a tiempo. Entonces cogió a la gente yendo hacia los refugios. Murió mucha gente, sobre todo mujeres y niños».