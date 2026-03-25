El paquete de ayudas del Govern balear por la guerra se destinará al transporte, sector primario y familias

En la reunión de este miércoles con el vicepresidente económico del Govern, Antoni Costa, el Partido Popular ha trasladado al Ejecutivo que las ayudas del Govern deben centrarse en el sector del transporte, el sector primario y en el apoyo a las familias de Baleares «por ser los ámbitos más afectados por el contexto internacional derivado de la guerra», según ha apuntado la portavoz adjunta popular, Marga Durán.

Teniendo en cuenta que el PP es el partido del Govern, quedan despejadas las dudas de los sectores que se pueden ver favorecidos por el paquete de «ayudas complementarias» que aprobará el Ejecutivo de Marga Prohens antes del inicio de la Semana Santa.

Por el momento, el Govern no ha detallado cuáles serán las medidas que pretende adoptar, pero ha reiterado en varias ocasiones que serán complementarias a las que ya ha delineado el Ejecutivo central.

Los portavoces parlamentarios, en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión, han detallado que la intención del Govern es aprobar tres bloques de medidas: rebajas fiscales, ayudas directas y cambios normativos.

La idea es que las ayudas directas —que irán dirigidas a sectores como el de los transportes o el primario— y las rebajas fiscales se introduzcan en un decreto que se podría aprobar en el Consell de Govern dentro de una o dos semanas.

En paralelo, se está trabajando en un paquete de ayudas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, aunque estas están todavía por concretar y determinar cómo se materializarán. Podrían entrar en el primer decreto o ir por otra vía.

Los grupos parlamentarios, cuyos portavoces han destacado el buen talante de la reunión, disponen de varios días para presentar sus propuestas. Todos han mostrado su voluntad de que el paquete de medidas salga adelante con el mayor consenso posible.

El Govern se ha reunido este miércoles con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlament balear con el objetivo de estudiar las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio y analizar las diferentes propuestas para paliar los efectos económicos en Baleares.

Este es el octavo encuentro después de la ronda de reuniones con agentes sociales, sectores económicos y administraciones, en la que el Govern ha conversado y escuchado a empresarios y sindicatos; el sector del transporte, las organizaciones profesionales agrarias, representantes del comercio, las distribuidoras y la industria; consells insulares y ayuntamientos; representantes de los constructores y las navieras.

Por parte del Govern, hoy han participado en el encuentro el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

Por parte de los portavoces parlamentarios, han acudido presencialmente a la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación Marga Durán (Partido Popular), Iago Negueruela (Partido Socialista de las Illes Balears), Manuela Cañadas (Vox), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) y Llorenç Córdoba (Diputado por Formentera).

Cabe recordar que el Govern convocó a todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios y que ofreció conectarse en línea a los que no pudieran acudir presencialmente.

El Govern continuará con las conversaciones con otras administraciones y sectores productivos para analizar y evaluar el impacto del conflicto y desarrollar un amplio paquete de medidas coordinadas con el Gobierno español y con la Unión Europea y consensuadas con los agentes sociales y económicos de las Illes Balears.