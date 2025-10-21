Prohens homenajeará a las víctimas de los bombardeos republicanos sobre Palma en la Guerra Civil

La popular Marga Prohens ha anunciado este martes que el Govern que preside prepara un homenaje a las víctimas de los bombardeos de la aviación republicana sobre Palma durante la Guerra Civil. La propia Prohens ha adelantado sus planes durante su intervención en el pleno del Parlament que precisamente este martes debate la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria Democrática. La derogación llegará a iniciativa de Vox y con el voto a favor del PP.

«Con los 90 años de los bombardeos republicanos sobre la ciudad de Palma también conmemoraremos al centenar de víctimas civiles», han sido las palabras con las que Prohens ha hecho el anuncio.

En 1937 se produjeron los bombardeos republicanos más intensos sobre la capital balear. Hay identificados un centenar de víctimas y unos 250 heridos en toda la isla de Mallorca.

En su contrarréplica, después de que el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, le recriminara que no se hubiese referido a la derogación de la Ley de Memoria Democrática, Prohens ha dicho que le preocupa el «silencio» de los ecosoberanistas «ante los dictadores vivos» y que no hayan felicitado a María Corina Machado. «Franco se murió antes de que usted y yo naciéramos y los únicos que hablan de él aquí cada semana son los partidos de la izquierda», ha afeado a Apesteguia.

Antes, el diputado separatista había alertado sobre la proliferación de los discursos favorables al franquismo en redes sociales y la concepción favorable que los jóvenes tienen de la dictadura.

«¿A ustedes esto les preocupa, presidenta? Hace falta que alguien le explique a los jóvenes qué fue la Guerra Civil. Queremos que se adoctrine en democracia, no queremos un país en el que el Cara al Sol Remix acumule cinco millones de visualizaciones, queremos un país en el que se fascista vuelva a ser una vergüenza», ha defendido.

Prohens ha incidido en que la Ley de Memoria Democrática, que este martes previsiblemente iniciará su derogación con los votos del PP y Vox, «nunca fue una prioridad» para el Govern. Sí lo ha sido, ha subrayado, el cumplimiento de la ley de fosas. «Hemos continuado trabajando estos dos años para recuperar la dignidad de las víctimas».