La Ley de Memoria Democrática enfila sus últimos días en Baleares: se debatirá la derogación el martes

La derogación de la Ley de Memoria Democrática en Baleares inicia su camino final. El próximo martes el Parlament discutirá la toma en consideración de la eliminación de esta ley. Vox cuenta con el apoyo del PP, que así cumplirá uno de los 43 puntos del acuerdo de Presupuestos de 2025.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática ha formado parte de todos y cada uno de los acuerdos alcanzados en Baleares por PP y Vox para la gobernabilidad en el archipiélago. Sin embargo, no ha llegado a derogarse, en parte, por un error en una votación del Partido Popular en 2024.

El asunto volvía a figurar en los 43 puntos del acuerdo PP-Vox para aprobar los Presupuestos de 2025 pero el PP aún no había tramitado la derogación de esta ley en el Parlament. Ahora se enfila su liquidación a través de una iniciativa de Vox, que contará con el apoyo del PP de Marga Prohens.

Tal como ha adelantado este miércoles OKBALEARES, PP y Vox se sentarán en breve para un acuerdo que permita aprobar el techo de gasto para 2026, algo que no sucederá si antes no empiezan a materializarse esos 43 puntos del acuerdo de mayo que quedan sin cumplir. Uno de los más importantes para Vox es, finalmente, la derogación de la Ley de Memoria Democrática en el Parlament de las islas Baleares. La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha confirmado en rueda de Prensa la inminencia de los primeros contactos con el PP.

La toma en consideración para llevar a votación esta derogación contará con el apoyo del PP y de Vox y la oposición de toda la izquierda en el Parlament.

Precisamente, una propuesta para esta derogación en 2024 fue el origen del altercado en el Parlament que acabó con el presidente de la Cámara denunciado por arrancar una fotografía del ordenador de la diputada socialista Mercedes Garrido con la imagen de Aurora Picornell.