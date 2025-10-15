PP y Vox abren negociaciones para los Presupuestos de 2026 en Baleares con el pacto de 2025 por cumplir

OKBALEARES ha podido saber que las direcciones de PP y Vox en el Parlament se han citado para esta misma semana con el objetivo de negociar un acuerdo que permita al Govern de Marga Prohens aprobar el techo de gasto para 2026, fijado en 6.920 millones de euros. Vox no apoyará el techo de gasto del Govern si no ve sobre la mesa de negociación un calendario con las fechas en las que el Govern empezará a cumplir los 43 puntos del acuerdo de los Presupuestos de 2025. Tiene que salir de las conversaciones una fecha para la vehicularidad del español en educación y la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Fuentes parlamentarias de ambas formaciones han confirmado a OKBALEARES que el inicio de las negociaciones entre PP y Vox para negociar la aprobación del techo de gasto del Govern de Prohens para 2026 empezarán esta misma semana.

El objetivo clave, reconocido por ambos partidos, es la calendarización de los compromisos adquiridos en el pacto que alumbró en el mes de mayo pasado los Presupuestos autonómicos de este año 2025. De los 43 puntos del acuerdo, apenas una decena han sido anunciados y ninguno ejecutado. Sin embargo, los de más calado como la vehicularización del español en la educación de Baleares o la derogación de la Ley de Memoria Democrática aún no han visto ninguna iniciativa en este sentido.

El PP admite que va a cumplir con los compromisos adquiridos y sobre la mesa negociadora pondrá un calendario de tramitaciones. Si Vox lo considera óptimo, dará su apoyo al PP para aprobar el techo de gasto para el próximo año, esos 6.920 millones de euros que anunció hace una semana Marga Prohens durante el Debate de Política General.

Sin el techo de gasto aprobado, no se podrá tramitar el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 que está ultimando el departamento del conseller de Economía, Antoni Costa. Un Proyecto que debería estar presentado en el Parlament antes del día 30 de este mes de octubre.

En apariencia, el ambiente no parece el más favorable para el acuerdo, a tenor de lo que Vox y el Govern se han dicho este martes en el Parlament.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha invitado a Vox a «ceñirse a los términos» recogidos en el último acuerdo firmado, mientras que el diputado de Vox Sergio Rodríguez le ha dicho que «cambie el tono si quieren sentarse a negociar».

Ha sido en el pleno de este martes tras una pregunta de Rodríguez a Costa, en la que ha lamentado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, no trasladara «ni un escueto gracias» a los de Santiago Abascal en su discurso en el Debate de Política General.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha subrayado que el Ejecutivo gobierna en minoría y negociando iniciativa por iniciativa y que en casi todas ha recibido el apoyo de Vox. «Y se lo agradezco», ha dicho.

Así, ha asegurado que el Govern cumplirá con el acuerdo firmado entre PP y Vox para aprobar los presupuestos de 2025 pero ha invitado a los de Abascal a «ceñirse a los términos recogidos en el acuerdo, ni más ni menos».

En su segunda intervención, Rodríguez ha criticado el «tono» del vicepresidente al considerar que es «una mala manera de buscar socios y aliados».

«Siempre hemos cumplido, pueden contribuir con el cambio o ser espectadores de como continuamos con nuestro programa de gobierno», ha zanjado Costa.