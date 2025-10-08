Prohens subirá en 360 millones el techo de gasto para 2026 hasta rozar los 7.000 millones

A pesar de no contar en la actualidad con ningún apoyo externo en el Parlament balear, el Govern que preside Marga Prohens está decidido a presentar en el Parlament nuevos Presupuestos para 2026. Antes deberá ver aprobado el techo de gasto que hoy ya sabemos que rozará los 7.000 millones con un aumento de 360 millones respecto a los que están actualmente en vigor y que sí consiguió pactar con Vox.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este miércoles que el Consell de Govern aprobará en las próximas semanas un techo de gasto de 6.920 millones de euros, 360 millones más.

La líder del Ejecutivo autonómico ha dado a conocer la intención de aprobar un nuevo techo de gasto para disponer de más recursos públicos en un próximo presupuesto autonómico «para seguir mejorando la sanidad, la educación, el transporte público y la vivienda para la gente de aquí».

En su réplica, Prohens ha revelado también que junto al Ayuntamiento de Palma ya se está desarrollando trabajos técnicos para la ampliación del metro hasta el Hospital de Son Espases.

La presidenta del Govern también ha celebrado este miércoles que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, haya pasado «del terrible two al aprendizaje por imitación».

En su réplica a los grupos parlamentarios en la segunda jornada del Debate de Política General, la líder del Ejecutivo ha hecho este símil con las etapas de la infancia y el, a su juicio, paso de los socialistas de las «rabietas constantes» y el no a todo a «imitar» las políticas del PP.

Se ha referido en este sentido a la propuesta socialista de incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). «Usted en el despacho del conseller dijo que no», ha afirmado.

La líder del Ejecutivo autonómico también se ha dirigido a la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, a quien ha reprochado que tumbara el decreto de proyectos estratégicos e impidiera proteger a los payeses de nuevas placas solares.