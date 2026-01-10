Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 3 al 9 de enero de 2026

SUBE: León XIV

Dos hitos marcan la anunciada visita del Papa a España: la audiencia mantenida en el Vaticano con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la reunión a la que han sido convocados en la Santa Sede el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y los cardenales Juan José Omella y José Cobo, una cumbre en la que se concretarán los detalles de la visita sobre la que ya se apunta que será el próximo mes de junio. Dos ciudades destacan como escenario de la presencia del Pontífice: Madrid y Barcelona. Sobre esta última se especula la fecha del 10 de junio, centenario de Antoni Gaudí, arquitecto del templo católico más alto, La Sagrada Familia. El Ayuntamiento ya se ha puesto a disposición de la Santa Sede para organizar el viaje.

SUBE: Princesa Leonor

Que ha acompañado a sus padres, los Reyes, en la Pascua Militar con el mismo uniforme que el Rey, quien le dirigió las siguientes palabras: «Me consta, Leonor, que tus vivencias de estos últimos años te están ayudando a comprender y a asumir en toda su plenitud el compromiso y el sentido del deber que son la brújula moral de la vida militar, la que para sí han elegido todos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, ganando el afecto y el respeto de la sociedad a la que se deben y sirven». Mientras el Rey le dirigía estas palabras, Leonor mantenía un gesto de seriedad y mirada al frente.

SUBE: Juan Carlos Peinado

Juez magistrado responsable de la instrucción contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. En julio de 2024, se convirtió en el primer juez en acudir a Moncloa para interrogar a un presidente del Gobierno, que se acogió a su derecho a no declarar en una causa abierta contra su persona. Peinado también se ha querellado contra el ministro Óscar López y el portavoz socialista Patxi López por llamarle «prevaricador». El próximo mes de septiembre cumple 72 años y por ley está obligado a jubilarse.

SUBE/BAJA: David Uclés

El escritor nacido en Jaén en 1990, ganador del Premio Nadal 2026 por su novela La ciudad de las luces muertas con Barcelona como protagonista. El jurado que ha otorgado el Premio, dotado con 30.000 euros, califica la obra del jienense de «deslumbrante». En esta edición se han batido todos los récords de participación con 1.207 originales frente a los 769 del año pasado. El autor galardonado pasó seis meses en la Ciudad Condal escribiendo la novela premiada, gracias a una beca de Montserrat Roig. Y BAJA porque, al parecer, le da cierto repelús nombrar la palabra España. Lo siento. España es España. No es ni la «península» ni «Iberia».