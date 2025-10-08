Papelón del PSOE: se ofrece a Prohens para subir la ecotasa y una hora después lo retira del registro

Juego de trileros del líder socialista, Iago Negueruela, en el Parlament. En su intervención de este miércoles en el Debate sobre Política General, ha ofrecido los votos socialistas para que Marga Prohens pueda llevar a cabo la anunciada subida del Impuesto para el Turismo Sostenible (ITS), la conocida como ecotasa, una vez que no se ha podido aplicar por la negativa de Vox.

La propuesta se ha lanzado desde la tribuna de oradores anunciando incluso el registro de un texto para pactarlo con el PP y llevarlo a cabo. Menos de una hora después, el escrito con la propuesta ha sido retirado del registro del Parlament.

El PSIB se ha ofrecido este miércoles al Govern para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), impulsar un impuesto a los vehículos vacacionales y prohibir por ley todos los pisos turísticos como parte de una batería de propuestas legislativas.

Así lo ha trasladado el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, en la segunda jornada del Debate de Política General, durante su réplica al discurso de Prohens, en la que ha anunciado «nueve grandes planes y reformas legislativas que pueden dar respuesta a las necesidades de la gente».

Entre ellas, destaca la subida del ITS. «Es su propuesta, la puede pactar aquí y ahora. Si la quiere aprobar, diga que sí», ha afirmado, explicando que la propuesta pasa por subirlo dos euros en los meses de junio, julio y agosto y una bonificación a los deportistas de las Islas y los colectivos ya existentes. «Si la quiera aprobar, sólo tiene que votar a favor. Y si no, pues deje de intentar engañar a la ciudadanía», ha indicado.

Igualmente, el PSIB ha recuperado la propuesta del Ejecutivo autonómico de crear un nuevo impuesto para vehículos que no están matriculados en Baleares. «Les parecía buena idea cuando lo anunciaron con un power point, ahora tiene la letra de la ley ya escrita por nosotros», ha señalado.

«Ni esta propuesta para vehículos de fuera, ni la subida de ITS, son suficientemente ambiciosas para nosotros, pero sí son las que usted dijo que estaba dispuesta a aprobar. El PSOE, como le hemos dicho, está en las soluciones», ha añadido.

En materia turística, los socialistas también quieren prohibir por ley todos los pisos turísticos.

El PSIB ha registrado ya en el Parlament las propuestas relativas al ITS, la prohibición de pisos turísticos, la de impuestos a los vehículos vacacionales y la de creación de una agencia meteorológica balear. Una hora después ha remitido un escrito al Parlament pidiendo la retirada de los textos.