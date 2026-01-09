El mallorquinismo despide hoy al presidente Miquel Contestí. La parroquia de Nuestra Señora de la Lactancia oficiará desde las ocho de la tarde el funeral por la memoria del mejor directivo de la historia del club, fallecido el pasado viernes, hace justo una semana, a los 92 años de edad. Se espera una multitudinaria asistencia dado que Contestí ha sido durante muchos años una persona muy querida en la sociedad mallorquina.

El adiós de Contestí, al que el Mallorca se negó repetidamente a organizar un homenaje en vida, pese a las múltiples peticiones en este sentido que recibió de todos los sectores, ha causado un profundo pesar en quienes tuvieron la oportunidad de conocerle y tratarle, pero también entre aquellos que no tuvieron contacto con él, pero que valoran su enorme trabajo en el club, al que salvó de la desaparición en 1978 para llevarlo en solo cinco años de Tercera a Primera División.

«Papá, hace 5 días que ya no estás y aún no me lo creo. Cuesta mucho despegarse de la tristeza. Te echo de menos a cada momento y tu ausencia se hace presente. Fuiste una persona admirada y querida, no solo por mí y por mamá, sino por todos los que tuvieron la suerte de conocerte y por muchísima gente. Me enseñaste a ser fuerte, a estar despierta, a vivir con intensidad, a procurar ser justa y a aprovechar cada momento que la vida nos regala, publicó en su cuenta de X la hija menor del presidente, la ex-diputada de VOX Malena Contestí.

La ceremonia llega además después de que Moviment Mallorquinista pidiera ayer al club crear la Tribuna Miquel Contestí en honor al presidente más longevo de la historia del Real Mallorca. Se trataría simplemente de cambiar el nombre a la actual Tribuna Oeste, la zona más aristocrática del estadio, allí donde se ubican tanto el palco presidencial como las zonas VIP. De momento, no ha habido contestación por parte de la propiedad, que es de esperar que esté representada hoy en el funeral por la memoria de Miquel Contestí.