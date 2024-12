El PP balear salva con su abstención la Ley de Memoria que sólo reconoce a víctimas del franquismo

El PP balear que lidera la también la presidenta del Govern Marga Prohens, ha facilitado con su abstención que permanezca en vigor la Ley de Memoria Democrática que sólo reconoce a la víctimas del bando franquista.

El pasado mes de junio el PP anunció que apoyaría las propuestas de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática autonómica por crear «rencor y división» entre españoles, según el texto presentado por la formación de Santiago Abascal.

Posteriormente, llegó la ruptura de Vox con el PP siguiendo las directrices marcadas por Santiago Abascal, pero aun así la formación de Marga Prohens ratificó su decisión de apoyar la derogación de la Ley de Memoria.

Todo cambió hace una semana cuando Vox rompió su acuerdo programático con el PP por la negativa del Govern en minoría de Prohens de incluir el español como lengua vehicular en la enseñanza, manteniendo la exclusividad del catalán, así como que continúe siendo un requisito para acceder a un empleo público, anunciando los de Santiago Abascal en el Parlament que no apoyarían los Presupuestos de 2025.

La respuesta de Prohens fue alcanzar un acuerdo con la izquierda para no derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares (como había acordado con Vox) a cambio de que la oposición se abstuviera y poderse eliminar las 34 enmiendas de Vox aprobadas por error en el decreto de simplificación administrativa hoy también refrendado en el pleno.

Y así ha sucedido en un tenso pleno donde la presidenta del Govern, Marga Prohens, justificaba hoy la abstención del PP en la derogación de la Ley de Memoria en que es una ley «prescindible», por eso, ha afirmado, su partido no votará ni a favor ni en contra de la derogación.

«Lo pensaba ayer, lo pienso hoy y lo pensaré mañana», ha señalado en el pleno del Parlament de este martes, apuntado que deja a la izquierda «los debates del pasado».

Prohens ha insistido en reconocer que la derogación de la Ley de Memoria no era una prioridad y ha recordado que esta medida no estaba en el programa electoral, pero ha admitido que «no veían problema» en su liquidación al considerar que la ley de fosas cumplía con las mismas necesidades.

«No se mercadea con la Memoria», afirmó por su parte en el debate el portavoz socialista, Iago Negueruela, que celebró que «hoy la democracia gana, y las entidades han conseguido que la Ley de Memoria se mantenga».

«El PP no puede volver a ponerla en entredicho, porque hoy celebramos que la sociedad no vuelva al fascismo y a los ultras, y que la historia no se vuelva a repetir», abundó el diputado socialista.

Desde las filas de Vox, el diputado Sergio Rodríguez, reprochó al PP «la victoria que le va a otorgar a la izquierda en el terreno de las ideas, y cada vez que les otorgan a ellos una victoria en ese terreno, nuestra libertad se hace cada vez más pequeña», lamentó el portavoz adjunto del partido de Abascal en la Cámara balear.

«Con su voto van a legitimar, por ejemplo, que en Galicia se derriben las placas de Fraga Iribarne. Ustedes hoy no le dan una patada en la espinilla a Vox, sino que se van a pegar un tiro con las balas de la izquierda. Están renegando de su pasado», indicó Rodríguez.

Desde Vox, además, se ha acusado al PP de traicionar a sus votantes, a la memoria de sólo una parte de las víctimas de la Guerra Civil e incluso a los padres fundadores de su partido, mientras los populares han acusado a los diputados de Vox de traicionar el pacto de investidura al no permitir volver a votar las enmiendas aprobadas por error en el decreto de simplificación y conducir inevitablemente a la retirada de los Presupuestos autonómicos tras el bloqueo en las negociaciones.

El debate ha sido seguido desde el Salón de Pasos Perdidos por varias decenas de personas, entre ellas, representantes de entidades como Memoria de Mallorca y Amnistía Internacional y organizaciones sociales y sindicales, que han celebrado y recibido con aplausos que la propuesta de derogación finalmente no haya prosperado, y a quienes el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, ha agradecido que hayan liderado la lucha por la dignidad y la memoria.

La Ley de Memoria fue aprobada por el Govern de la socialista Francina Armengol. Según el texto presentado por Vox para su derogación, es una ley que «sólo reconoce como víctimas a las del bando republicano» y que «no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición». Y prosigue la propuesta de Vox: «Todo ello como consecuencia de la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, al moldear su memoria individual, impidiendo la libertad de opinión, limitando la libertad de cátedra y penalizando el trabajo de los historiadores si éste no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos».

También se afirma en la propuesta de derogación que la Ley de Memoria Democrática «es una clara vulneración del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento reconocida en el artículo 16 de la Carta Magna, ya que no permite más que un relato oficial, persiguiendo el derecho a disentir». Como corolario de lo anterior, «se menoscaba el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, que es fundamento del orden político y social».

Por todo lo expuesto, el PP y Vox consideraban «que no deben seguir en vigor normas que provocan rencor y división entre los españoles», y de ahí la procedencia de derogar la Ley 2/2018, de 13 de abril con la finalidad de «huir de esas malas prácticas y preservar la reconciliación, eludiendo cualquier bandería por parte de la Administración de la Comunidad».