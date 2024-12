Prohens mantiene el catalán para ser maquinista en Mallorca pese a admitir que faltan profesionales

El Govern del PP de Marga Prohens mantiene el catalán en la convocatoria pública de empleo de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) para captar a maquinistas ferroviarios pese a reconocer la falta de profesionales y técnicos para el mantenimiento de los trenes de la isla.

En la sesión de control del Parlament el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo ha reconocido que desde su conselleria son «conscientes» de que faltan maquinistas en SFM y ha asegurado que su departamento trabaja para mejorar el servicio.

A pesar de esta falta de profesionales, en la nueva oferta pública de empleo dada a conocer este martes, el conseller Mateo exige a los que opten a esta plaza un nivel B2 de catalán, que requiere un alto grado de dominio hablado y escrito de esta lengua. Un requisito que, directamente, imposibilita que profesionales del resto de comunidad autónomas que no sean Cataluña, donde el catalán es también lengua oficial, puedan optar a trabajar en SFM.

Si para captar a médicos y profesionales sanitarios el Ejecutivo balear no dudó en eliminar el requisito de catalán en una de las primeras medidas de la presente legislatura, en el resto del ámbito de la Administración pública no ha sido así y en entes autonómicos como es el caso de SFM tampoco, aun no habiendo profesionales.

La relación de puestos ofrecidos en esta convocatoria es de un total de 12 plazas. En concreto, dos para la unidad de supervisión e intervención, de administrativos y de auxiliares de servicios técnicos; una de inspector de operaciones, responsable de seguridad en la línea, responsable de seguridad material móvil, responsable del Área de Servicios Generales y Económicos, maquinista y gestor de estaciones.

Curiosamente, pese a tratarse de un amplio abanico de destinos laborales de distinto signo y condición, el nivel de catalán exigido en todas ellas es el mismo, el citado B2, lo que no hace más que confirmar la aleatoriedad de la titulación oficial exigida en esta lengua.

Si para optar a ser maquinista la titulación académica requerida es tener el título de bachiller, técnico superior de ciclo formativo, formación profesional de segundo grado o formación laboral equivalente, para ser responsable de seguridad en la línea es necesario ser ingeniero de caminos, canales y puertos o ingeniero industrial, pero en ambos casos el nivel de catalán exigido es el mismo.

En su intervención en el Parlament, el conseller Mateo no ha entrado en estas cuestiones y se ha remitido a indicar que desde el inicio de la legislatura el Govern trabaja para reforzar tanto el servicio de tren como el de autobuses interurbanos y que «se continuará trabajando en esta línea».

Como ejemplos, ha mencionado el refuerzo con cinco nuevos trenes y el aumento de las frecuencias en el metro de la UIB en horas punta, así como el refuerzo de los horarios del tren en diciembre y la puesta en marcha de servicios especiales durante las fiestas.

Por su parte, el diputado independentista de Més per Mallorca Ferran Rosa ha lamentado que los trenes siguen saturados y que «no hay mejoras» ni en frecuencias ni horarios. Según Rosa, SFM necesita como mínimo 25 maquinistas y para 2025 se contratará solo a uno.

El plazo para la presentación de solicitudes a esta oferta pública de empleo de SFM es de 20 días hábiles, por lo que los interesados podrán registrar su solicitud entre el 18 de diciembre y el 21 de enero (ambos incluidos).

La presentación y la formalización de la solicitud de participación se realizará mediante el trámite telemático especificado en las bases. Los aspirantes que hayan participado en las pruebas de esta convocatoria y superen la fase de oposición y concurso pero no obtengan plaza pasarán a integrarse dentro de una bolsa específica de la categoría profesional de acceso.

La previsión es que las pruebas se desarrollen entre los meses de abril y mayo de 2025, y que los nuevos empleados puedan formar parte de la empresa antes de que acabe 2025.