Después de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso contra la eliminación del requisito de catalán en la sanidad pública, el Govern balear que preside Marga Prohens asegura que el decreto está permitiendo afrontar con rigor un déficit de sanitarios «muy preocupante» e insiste en que únicamente persigue captar y fidelizar profesionales sanitarios y dar solución a situaciones como la que se vivía en Ibiza hasta hace poco.

Así, desde la Conselleria de Salud que preside Manuela García defienden que el Hospital Can Misses de Ibiza ha podido cubrir las plazas de oncólogos que faltaban, precisamente gracias a este decreto.

Durante los ocho años de la socialista Francina Armengol como presidenta de Baleares, por no tener el certificado que acredita el conocimiento del catalán muchos profesionales no pudieron acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública de las Islas y otros se marcharon hartos de la dictadura lingüística impuesta por el pacto de izquierdas.

Uno de los casos más sangrantes desvelados por OKDIARIO es el que afectaba a los enfermos de cáncer de Ibiza y Formentera. El 22 de marzo de 2022 este digital informaba que los enfermos de cáncer de estas dos islas se quedaban sin médicos especialistas en oncología. De las cinco plazas que estaban asignadas en el Hospital de Can Mises de esta especialidad, sólo había dos cubiertas. El problema, como siempre, era el capricho del Govern de Armengol de exigir el catalán a los médicos. Ser un excelente profesional con muchos años de experiencia no era suficiente para trabajar en Balears si no se sabía catalán.

Por todo esto, el Govern confía en que, «por el bien de la sanidad de Baleares, el TC se pronuncie a favor y avale su constitucionalidad».

Cabe recordar que este martes que el TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados del PSOE y de Sumar contra el decreto-ley balear que elimina la exigencia de un determinado nivel de catalán como requisito para acceder al servicio de salud autonómico.

Los diputados recurrentes alegaron que el texto vulnera los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatut d’Autonomia de Baleares (EAIB), por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario.

Asimismo, los del PSOE y Sumar adujeron que podría suponer una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.

La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Iba incluida dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la Comunidad, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el Govern de Prohens.

El PP también ha expresado su confianza en que «por el bien de la sanidad de las Islas» el Tribunal Constitucional (TC) avale la constitucionalidad del decreto de captación de profesionales sanitarios que contempla en su contenido la eliminación del requisito del catalán en la sanidad.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha hecho estas afirmaciones después de conocerse la admisión a trámite del recurso impulsado por PSOE y Més. Con todo, ha resaltado que esta «admisión del recurso es puro trámite», informa Europa Press.

«Gracias a este decreto, Baleares cuenta ahora con un programa de captación y fidelización de profesionales sanitarios que permite atajar la falta de médicos en la Comunidad y la creación de plazas de difícil y muy difícil cobertura, consiguiendo que se hayan podido cubrir en tres meses las plazas de oncología en Can Misses», ha valorado Sagreras.

El portavoz ha contrapuesto, además, que mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, «está trabajando en un gran pacto por la salud con todo el sector, PSOE y Més dan la espalda a los profesionales sanitarios que han celebrado la aprobación de este decreto y todas sus medidas».

«Se trata de una grave irresponsabilidad del PSOE y de Més querer tumbar un decreto que tiene como objetivo dar respuesta a la escasez de profesionales sanitarios en las Islas», ha opinado el ‘popular’.

Así, ha lamentado que «los partidos que dicen que no hay que judicializar la política para justificar una amnistía, judicializan las medidas sanitarias del Govern», y ha considerado que «deberían dar explicaciones a los profesionales sanitarios, los más saturados de España, y a los pacientes en lista de espera».

El PSOE defiende el recurso contra la imposición del catalán

En el polo opuesto se ha situado el PSOE. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha celebrado la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad. Ha afirmado que esta decisión es «un paso adelante importante» en la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y por una sanidad pública de calidad.

El PSOE firma el recurso y celebra su admisión a trámite a pesar de que el Govern de Armengol no tuvo reparos en eliminar en ocasiones el requisito del catalán ante la acuciante falta de especialistas en algunas áreas.