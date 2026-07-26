Palma aprueba la demolición de una de sus mayores ruinas urbanas colapsada desde hace más de una década, y ubicada en la céntrica calle de Eusebio Estada número 32, frente a las vías del turístico tren de Sóller.

El objetivo de la demolición del edificio no es otro que liberar el solar para el desarrollo de un equipamiento general de carácter sociocultural público reflejado en el planeamiento vigente de la ciudad de Palma.

Un inmueble desocupado, y en el que existen forjados interiores que han colapsado parcialmente o tienen deformaciones plásticas totalmente irrecuperables. Aunque es de viviendas, fue desalojado y hace años que no ha sido habitado, ni utilizado para ningún uso definido.

Su estado, como reflejan los informes técnicos, es de ruina técnica y en los últimos tiempos ha sufrido varios colapsos parciales en los entramados horizontales, a consecuencia de los cuales, permanece en pie a duras penas, pero en un estado de equilibrio inestable cercano al colapso.

Una situación de grave inestabilidad al no haber continuidad en la fachada de marès que conforma la estructura vertical principal de sostén del edificio.

No obstante, y aunque se trata de un solar edificado, en estado de ruina técnica de carácter inminente, no consta declaración de ruina legal por parte del Ayuntamiento, con el añadido de que el estado del edificio colindante número 30 es normal.

Ubicado en una manzana de forma trapezoidal, este inmueble de 867 m² construidos (según catastro) está formado por planta baja y dos plantas piso con un sobreático retranqueado en la cubierta.

Se trata de una zona urbana consolidada en la cabecera trasera del popular Parque de las Estaciones.

Para facilitar la ejecución de la obra, los técnicos plantean el corte de la circulación rodada y a los peatones en la calle Eusebio Estada, en el sentido de salida de la ciudad, y en la calle lateral (Joan Munar).

Es decir, se cortará el tráfico de vehículos y peatones y, se instalará un itinerario alternativo por las calles circundantes, que permitirá la circulación normal del tráfico rodado con la menor interferencia posible.

En los viales que delimitan el edificio no se permitirá ninguna afluencia de peatones, lo cual obligará a tomar las oportunas medidas de vallado perimetral.

En la zona donde se ubica el edificio a demoler no existe ninguna limitación de horario de trabajo al margen de las reguladas por la legislación vigente.

Se utilizará el propio solar del edificio a demoler para situar el camión desde el cual se realizará la demolición manual y mecanizada, así como el acopio de los escombros y las maniobras de carga para transporte.

Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios colindantes, se pararán inmediatamente las obras, colocando testigos, a fin de observar los posibles efectos como consecuencia de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. En función de estas, se determinarán cambios en el proceso de demolición y en las medidas de seguridad oportunas para el mantenimiento y seguridad de los edificios y viales colindantes.

Una cuestión importante es que se prohíbe expresamente el empleo de palas mecánicas, que sólo podrán ser utilizadas con toda generalidad para el acopio y transporte de escombros.