Amazon renueva su Fire TV Stick HD con un diseño más fino y una interfaz más rápida

Amazon ha presentado una nueva versión del Fire TV Stick HD, un dispositivo pensado para quienes quieren dar una segunda vida a un televisor o llevarse su plataforma de streaming de viaje sin complicarse demasiado. La idea aquí no pasa por competir con modelos 4K más ambiciosos, sino por ofrecer una opción sencilla, compacta y suficientemente rápida para el día a día.

Así es el Fire TV Stick HD

El nuevo modelo presume de ser el Fire TV Stick HD más delgado hasta la fecha. Amazon ha reducido su tamaño para que ocupe menos espacio detrás del televisor, algo que puede parecer un detalle mínimo, pero que a la hora de la verdad se agradece cuando los puertos HDMI están demasiado juntos o cuando ya hay varios cables y accesorios conectados. También se ha optimizado para alimentarse directamente desde el USB del televisor, lo que ayuda a prescindir del adaptador de corriente en muchos casos y refuerza ese enfoque portátil.

La renovación no se queda solo en el diseño. Amazon también asegura que este Fire TV Stick HD es más de un 30% más rápido de media que la generación anterior dentro de la gama HD, una mejora que debería notarse sobre todo al arrancar el sistema, abrir aplicaciones y moverse por los menús. Además, el dispositivo llega acompañado por la nueva experiencia Fire TV, una interfaz rediseñada que la compañía está desplegando a nivel global como actualización gratuita y que pone más orden en categorías como películas, series, deportes, noticias o contenido en directo.

Qué cambia en este nuevo Fire TV Stick HD

Amazon ha querido reforzar dos ideas con este lanzamiento. La primera es la comodidad. Al ser aproximadamente un 30% más estrecho que el modelo HD anterior, el stick encaja mejor en la parte trasera del televisor y resulta más fácil de llevar en una maleta o incluso en un bolsillo. La segunda es la rapidez. La compañía habla de una mejora media superior al 30% frente al modelo HD previo, algo relevante en un producto de entrada donde cualquier lentitud se nota mucho más.

A eso se suman Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, dos elementos que ayudan a mantener una conexión más estable y moderna, especialmente en hogares donde ya conviven bastantes dispositivos conectados. No convierte al Fire TV Stick HD en un modelo premium, pero sí lo pone al día en apartados que hoy ya son importantes incluso en la gama básica.

La nueva interfaz de Fire TV quiere ahorrarte tiempo

Uno de los movimientos más interesantes de Amazon no está solo en el hardware, sino en el software. La nueva interfaz de Fire TV busca que el usuario tarde menos en encontrar algo que ver. Para ello reorganiza mejor los contenidos, añade accesos más claros por tipo de programación y mejora la distribución visual de la pantalla. Amazon asegura que también ha reconstruido parte del código para ganar fluidez, con mejoras de velocidad que en algunos casos pueden moverse entre el 20% y el 30%.

Esa renovación también amplía el número de aplicaciones fijadas en la pantalla principal, incorpora un panel de accesos rápidos y da más protagonismo a funciones como juegos, fotos o el llamado Ambient Experience. En otras palabras, Fire TV quiere dejar de ser solo un lanzador de apps y convertirse en un entorno más completo, aunque eso dependerá de si el usuario realmente aprovecha esas funciones o solo busca abrir Netflix, Prime Video, YouTube o Disney+ cuanto antes.

Un lanzamiento pensado para quien no necesita 4K

Este Fire TV Stick HD encaja bien con un perfil de usuario bastante claro. Puede ser una opción lógica para quien tiene un televisor Full HD que todavía funciona bien, para una segunda residencia, para una habitación o para quien viaja con frecuencia y quiere llevarse sus apps y su cuenta a cualquier pantalla con HDMI. Amazon lo plantea además como una forma rápida de convertir cualquier televisor en una Smart TV con una experiencia más actual.

En España, Amazon sitúa su llegada en junio con un precio de 49,99 euros. Habrá que ver cómo queda frente a otros reproductores asequibles del mercado, pero sobre el papel tiene sentido como relevo natural dentro de la gama de entrada de Fire TV.