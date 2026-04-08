iOS 27 y la WWDC 2026: qué novedades de software presentará Apple el 8 de junio

Como ya adelantamos, la WWDC 2026 arrancará el lunes 8 de junio y se celebrará hasta el 12, con su keynote inaugural y Platforms State of the Union el primer día. La propia compañía ha adelantado que habrá avances en inteligencia artificial, nuevo software y herramientas para desarrolladores, así que el foco volverá a estar en el sistema operativo y no tanto en el hardware. Todo apunta a que iOS 27 será la pieza central de esa presentación.

Siri será la gran prueba de fuego de Apple

Si hay una novedad que puede marcar la WWDC 2026, esa es la nueva Siri. Varias informaciones publicadas por Bloomberg apuntan a que Apple prepara un rediseño profundo del asistente, con una experiencia más parecida a la de un chatbot, una app independiente para conversar con Siri y un nuevo botón “Ask Siri” integrado en distintas partes del sistema. La idea no sería solo cambiar la interfaz, sino hacer que Siri resulte más útil de verdad en el día a día.

Lo más interesante es que esa nueva Siri no se quedaría en responder una sola orden cada vez. Según Bloomberg, Apple está probando una función para que el asistente procese varias peticiones dentro del mismo comando, algo que hoy sigue siendo una de sus grandes carencias frente a rivales más modernos. Eso encajaría con el acuerdo confirmado en enero entre Apple y Google, por el que la próxima generación de Apple Foundation Models se apoyará en Gemini para impulsar futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una Siri más personalizada este mismo año.

Una WWDC menos vistosa, pero posiblemente más útil

No todo lo que se espera de iOS 27 tiene que ver con la IA. Otra línea de trabajo que aparece en varias filtraciones es la de una actualización más centrada en pulir el sistema, corregir errores y afinar el diseño Liquid Glass en lugar de romperlo todo con otro cambio visual drástico. También se habla de un control deslizante para ajustar mejor el efecto Liquid Glass en la interfaz.

Después de varias promesas de IA que no terminaron de aterrizar como se esperaba, una versión más sólida y menos caprichosa de iOS 27 podría ser incluso más valiosa que una lista larguísima de funciones nuevas. A eso se sumaría un posible rediseño del teclado del iPhone, con un sistema de autocorrección más avanzado y sugerencias de palabras al estilo de asistentes de escritura más inteligentes. No es la clase de novedad que abre una keynote, pero sí una de las que más se notan tras varias semanas de uso.

Calendario, Atajos y otras apps que también pueden ganar peso

Otra parte del software que conviene vigilar en la WWDC 2026 es la de las apps del sistema. Bloomberg ya había adelantado el retraso de una renovación importante de Calendario hasta iOS 27 y macOS 27, y otros medios especializados dan por hecho que Apple aprovechará este salto para llevar Apple Intelligence a más rincones del sistema. En paralelo, también se espera una mejora ambiciosa en Atajos, con la posibilidad de crear acciones personalizadas usando lenguaje natural, algo que podría acercar esta herramienta a usuarios menos avanzados.

Aquí está una de las claves del evento. Apple necesita presentar funciones que se entiendan rápido, pero que también tengan recorrido real. Un Siri renovado puede dar titulares, pero una combinación de Calendario más inteligente, Atajos más accesible, teclado más eficaz y una interfaz mejor ajustada puede ser lo que haga que iOS 27 se perciba como una actualización seria, no solo como otro escaparate de promesas.

Apple quiere vender una plataforma completa

Aunque el gran nombre para el público general será iOS 27, la WWDC 2026 servirá para enseñar el rumbo del resto de plataformas de Apple. La compañía ya ha dicho de forma oficial que el evento mostrará actualizaciones para sus plataformas, con nuevas herramientas, funciones y avances en IA. Todo hace pensar que iPadOS 27 y macOS 27 compartirán parte de esa estrategia, sobre todo en lo relacionado con Siri y Apple Intelligence, mientras que el resto de sistemas seguirán la misma línea de integración y refinamiento.

La gran pregunta para el 8 de junio no es si Apple hablará mucho de IA, porque eso ya parece seguro. La verdadera cuestión es si será capaz de enseñar un software que funcione mejor, que entienda mejor al usuario y que no obligue a esperar otros seis meses para ver lo prometido. Si la nueva Siri llega con contexto real, capacidad para encadenar tareas y mejor integración en el sistema, iOS 27 puede convertirse en la actualización más importante del iPhone en bastante tiempo.