eufyCam C37: así es la nueva cámara solar de seguridad 2K de eufy por menos de 100 euros

La seguridad doméstica sigue siendo uno de los segmentos tecnológicos que más está creciendo, especialmente entre usuarios que quieren proteger entradas, terrazas o jardines sin tener que realizar instalaciones complejas. eufy, con buen bagaje en este ámbito, acaba de anunciar en España la nueva eufyCam C37, una cámara de exterior que quiere destacar por una combinación bastante concreta, energía solar, resolución 2K, cobertura panorámica y ausencia de cuotas mensuales.

Uno de los puntos más llamativos del modelo es su panel solar desmontable, pensado para facilitar la instalación en diferentes ubicaciones exteriores. Esto permite colocar la cámara donde resulte más útil sin depender necesariamente de enchufes cercanos o cableados permanentes, algo que suele ser uno de los principales obstáculos para muchos usuarios.

Cobertura 360 grados y visión nocturna en color

La eufyCam C37 incorpora un sistema motorizado pan-tilt con cobertura de 360 grados en horizontal y 90 grados en vertical. En la práctica, esto permite vigilar áreas bastante amplias con una sola cámara y reducir los habituales puntos ciegos que aparecen en jardines o patios.

Desde la aplicación móvil de eufy, el usuario puede mover la cámara manualmente en tiempo real para comprobar cualquier zona concreta de la vivienda. A ello se suma una resolución 2K Ultra HD que promete un mayor nivel de detalle frente a modelos Full HD más básicos.

Otro aspecto importante es la visión nocturna en color. La cámara incorpora un foco integrado que ayuda a captar imágenes más definidas durante la noche, algo especialmente útil para distinguir ropa, movimientos o siluetas cerca de accesos y zonas de paso.

Inteligencia artificial integrada y sin cuotas mensuales

La nueva cámara también apuesta por funciones de inteligencia artificial integradas directamente en el dispositivo. Puede diferenciar personas, vehículos y mascotas para reducir falsas alertas y ofrecer avisos más relevantes.

Además, si se combina con HomeBase Mini, añade reconocimiento facial para distinguir rostros conocidos de desconocidos. Es una función que empieza a ser habitual en gamas medias y altas de seguridad doméstica y que aporta un mayor nivel de personalización en las notificaciones.

Uno de los argumentos principales de eufy sigue siendo la ausencia de suscripciones mensuales. Frente a otras plataformas que requieren pagos recurrentes para almacenar vídeos o desbloquear funciones avanzadas, este es un modelo centrado en el almacenamiento local y el control directo por parte del usuario.

Precio y disponibilidad en España

La eufyCam C37 ya está disponible en España tanto en formato individual como en pack 2+1. Su precio oficial es de 99,99 euros para la versión individual y de 299,99 euros para el bundle 2+1. Además, con motivo de su lanzamiento, la marca ha activado una promoción temporal hasta el 15 de junio que reduce su precio a 69,99 euros para la unidad individual y a 199,99 euros para el pack 2+1, tanto en Amazon como en la tienda oficial de eufy.