eufyCam S4: la cámara solar 4K que patrulla tu casa con triple lente y vigilancia de 360 grados

La nueva eufyCam S4 ha llegado a España y llevaba tiempo queriendo ponerla a prueba. Después de un par de meses con ella instalada en casa, puedo decir que es la evolución lógica y necesaria de todo lo que eufy venía haciendo con sus cámaras premium. Supera a la S340 que analicé hace un tiempo y, sobre todo, mejora la forma en la que vigilas exteriores amplios. Aquí no solo tengo más resolución, sino también una vigilancia verdaderamente híbrida gracias a su combinación de lente fija y módulo PTZ que gira sobre sí mismo para no perder de vista absolutamente nada.

Así es la eufyCam S4

Tipo Cámara Bullet + PTZ híbrida Resolución Triple lente: Fija 4K + Doble PTZ 2K Ángulo de visión 130º (gran angular) + seguimiento 360º IA BionicMind: personas, vehículos y seguimiento automático Alimentación SolarPlus 2.0 (funciona con 1 hora de sol al día) Alarma y luces Sirena 105 dB + luces rojas y azules Audio Bidireccional con reducción de ruido Resistencia IP65 Compatibilidad HomeBase Sí, almacenamiento local expandible hasta 16 TB

Una vigilancia distinta: cómo cambia el uso la triple lente

Con la eufyCam S4 notas desde el primer día que vigilar exteriores amplios es otra historia. La lente fija 4K se encarga de cubrir la mayor parte del ángulo, captando detalles a distancia, mientras que las dos lentes PTZ son las encargadas de hacer el “trabajo dinámico”. La gracia está en cómo se complementan: la fija detecta movimiento, identifica qué es y, si el sujeto se desplaza, la cámara PTZ gira, acerca o aleja para seguirlo sin que tú tengas que tocar nada. Este enfoque híbrido es lo que más me ha sorprendido, porque incluso en recorridos largos, por ejemplo, caminar desde un lugar a otro, la cámara mantiene siempre el objetivo centrado y nítido.

Aquí el salto respecto a la S340 se nota muchísimo. Hay menos momentos en los que el zoom pierde al sujeto, menos lag en el seguimiento y, sobre todo, una IA mucho más fina a la hora de decidir cuándo acercar imagen y cuándo no. Cuando analizas las grabaciones después, todo fluye de forma natural, como si una persona estuviera operando una cámara de vigilancia.

Una IA que mejora alertas y reduce falsos avisos

La BionicMind es un pilar clave del dispositivo. Reconoce personas, vehículos, mascotas y sabe diferenciar comportamientos cotidianos de acciones sospechosas. Cuando alguien pasa por delante de los objetivos, lo detecta pero no te bombardea con notificaciones. Si esa misma persona entra en una zona que tengas calificada como sensible, da prioridad a esas notificaciones. Ha sido especialmente precisa para identificar a cualquier invitado que estaba por casa.

Alimentación solar realista: la diferencia de SolarPlus 2.0

Hay promesas que solo cumplen algunas cámaras solares, y en este caso me ha vuelto a sorprender lo bien que funciona. Con una hora de sol directo al día la batería se mantiene a tope. En días nublados o semanas de mal tiempo no he tenido problemas, y eso, viviendo en un entorno donde no siempre tengo todas las orientaciones perfectas hacia el sol, es un alivio enorme.

Además, no tener que estar pendiente de cargarla, ni de cables ni de enchufes, permite instalarla en lugares donde antes ni me habría planteado poner una cámara. Es, de hecho, uno de los motivos por los que la veo tan adecuada para viviendas unifamiliares o casas de campo.

Disuasión activa: luces, sirena y reacción inmediata

Detrás de la estética elegante hay un sistema de disuasión muy contundente. Si la cámara detecta una intrusión, activa luces rojas y azules junto a la sirena de 105 dB, y lo hace sin retrasos. Lo he probado varias veces y la reacción es instantánea, algo más rápida que en generaciones anteriores.

Estas alertas visuales marcan la diferencia por la noche. Puedes configurarlas por zonas, por horarios o por sensibilidad, lo que te permite encontrar un equilibrio perfecto entre vigilancia y tranquilidad.

El papel clave de la HomeBase: almacenamiento local y privacidad total

La HomeBase es algo que ya defendí cuando probé la S330, y en este caso vuelve a ser imprescindible. Aquí tienes dos ventajas que cambian completamente la experiencia:

Puedes guardar grabaciones en local, sin cuotas y sin depender de servidores externos.

El almacenamiento es expandible hasta 16 TB, lo que convierte el sistema en una solución completa de largo plazo.

Para quienes valoramos la privacidad y no queremos pagar mensualmente por grabaciones en la nube, esta combinación es perfecta. Toda la información se queda en casa, cifrada, accesible solo para ti. Y, además, ganas funciones como el reconocimiento facial avanzado, que solo está disponible cuando usas HomeBase.

Con la S4 encaja de maravilla, tienes una cámara tremendamente potente y un “cerebro” que organiza todo el sistema con orden, sin latencias y sin depender de internet para conservar las grabaciones.

Resistencia, instalación y uso diario

La certificación IP65 rinde bien frente a lluvia y polvo, algo de lo que sabemos bastante en el interior de la provincia de Alicante. Durante estas semanas de uso, la cámara ha aguantado sin problema ráfagas de viento fuerte, tormentas y varios días seguidos de lluvia. No ha dado ni un solo aviso de humedad o fallo de conexión.

La instalación es sencilla, eliges ubicación, montas el soporte, sincronizas con HomeBase y listo. En la app puedes ajustar zonas de detección, sensibilidad, automatizaciones y patrones de vigilancia. Y el audio bidireccional funciona mejor de lo que esperaba: no hay ruido de fondo, la voz llega clara y puedes mantener conversaciones sin cortes.

Una cámara para quien quiere olvidarse de problemas

Después de dos meses utilizándola, la eufyCam S4 es una cámara pensada para quien quiere un sistema de vigilancia serio, robusto y que se mantenga por sí solo. La combinación de triple lente, seguimiento PTZ y energía solar hace que puedas cubrir grandes superficies sin puntos ciegos. Si a eso le sumas el almacenamiento local, luces disuasorias y el sistema BionicMind, tienes un dispositivo que pone el listón bastante alto en un mercado donde no todas las cámaras cumplen lo que prometen.

No es la cámara más barata, su precio en la web de eufy y en Amazon es de 299,99 euros, pero es la que recomendaría sin dudar a quien quiera una solución exterior para años, sin cuotas y con la máxima fiabilidad en detección y seguimiento.