CHUWI lanza el CoreBook Air: menos de 1 kg y por debajo de 500 dólares

La categoría de portátiles premium delgados y ligeros, liderada por dispositivos como el Huawei MateBook X Pro y el Honor MagicBook Art 14, ha alcanzado precios superiores a los 1000 dólares. CHUWI, sin embargo, está siguiendo un camino diferente con su nueva serie CoreBook Air, ofreciendo un diseño ultraligero de tan solo 1kg a un precio rompedor por debajo de los 500 dólares.

Posicionándose como una sólida alternativa al MacBook Air, CHUWI afirma que esta serie de portátiles serán los modelos de 14 y 16 pulgadas más asequibles del mundo en su categoría de peso. A pesar de su precio competitivo, la compañía destaca que ha mantenido las características esenciales que suelen eliminarse en este segmento, con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario completa y de alto rendimiento.

Diseño ultraligero. Potencia de otro nivel

Fabricado en aleación de aluminio, el CoreBook Air pesa tan solo 1 kg y cuenta con una pantalla IPS de 14 pulgadas con relación de aspecto 16:10 y resolución WUXGA (1920×1200) con una gama de colores 100% sRGB. Su modelo hermano, el CoreBook Air Plus, ofrece una amplia pantalla de 16 pulgadas con la misma resolución superior en un chasis que pesa 1,35 kg y tiene un grosor de tan solo 16,3 mm. Ambos modelos cuentan con pantallas IPS vibrantes y con biseles delgados para una experiencia inmersiva tanto en el trabajo como en el entretenimiento.

Marcando un punto de inflexión respecto a la popular serie CoreBook X, la nueva gama presenta un sofisticado color índigo completamente nuevo. Ambos modelos están equipados con el procesador AMD Ryzen 5, junto con gráficos AMD Radeon 660M, lo que garantiza una multitarea fluida, imágenes nítidas y un rendimiento eficiente tanto para el trabajo como para el ocio y los videojuegos más populares.

Audio inmersivo y funciones inteligentes

Los altavoces duales de 2W, calibrados por expertos, ofrecen un sonido rico y con baja distorsión, con agudos nítidos y graves definidos. El CoreBook Air Plus mejora la comodidad del usuario gracias a su cámara infrarroja de 2MP que permite un inicio de sesión seguro e instantáneo mediante reconocimiento facial con Windows Hello.

Diseñado para la eficiencia y la productividad

Con 16 GB de RAM LPDDR5 de alta velocidad y un SSD PCIe de 512 GB (actualizable por el usuario), estos dispositivos garantizan una respuesta rápida y un amplio almacenamiento. Un teclado retroiluminado de tamaño completo, un panel táctil de gran tamaño y una tecla Copilot facilitan un flujo de trabajo fluido. Una cámara web HD de 2 MP con obturador de privacidad protege tu privacidad durante las videollamadas.

Batería de larga duración y conectividad integral

Una batería de larga duración de 55 Wh (CoreBook Air) / 60 Wh (CoreBook Air Plus), con carga rápida USB-C PD de 65 W, proporciona energía para todo el día. Las completas opciones de conectividad, que incluyen USB-C, USB-A, HDMI 2.1 con salida 4K, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, garantizan la máxima versatilidad para cualquier tarea. Ambos modelos vienen con Windows 11 Pro y Office preinstalados, listos para usar desde el primer momento.

Con una batería de larga duración, un diseño ligero, un atractivo nuevo color índigo y una tecla Copilot dedicada para acceder rápidamente a funciones con inteligencia artificial, los nuevos CHUWI CoreBook Air y CoreBook Air Plus son los dispositivos con Windows 11 ideales para quienes tienen un estilo de vida activo, y además a un precio excelente.

Disponibilidad y precios

Posicionado como el portátil de 1 kg con procesador AMD más asequible de su categoría, la serie CoreBook Air combina rendimiento superior, portabilidad elegante y una excelente relación calidad-precio. Para quienes buscan portátiles Windows de alta calidad por menos de 500 dólares, esta es una gran oportunidad.

CHUWI CoreBook Air (14 pulgadas): 529 $

CHUWI CoreBook Air Plus (16 pulgadas): 599 $

Los pedidos anticipados a nivel mundial se abrirán el 18 de diciembre de 2025 a través de las tiendas oficiales de CHUWI. Se ofrecerá un descuento de 50 dólares por compra anticipada y un ratón de regalo en cantidades limitadas, por orden de llegada, durante el período de preventa.

Acerca de CHUWI

Fundada en 2004, CHUWI es una marca tecnológica global comprometida con ofrecer productos electrónicos innovadores y de alta calidad a precios asequibles, haciendo que la tecnología sea accesible y fácil de usar para todos. La empresa se rige por la filosofía de «Tecnología inteligente, vida inteligente», innovando constantemente y superando los límites para brindar a los usuarios experiencias digitales sin precedentes. Para obtener más información sobre CHUWI y su gama de productos, visite www.chuwi.com.

Consigue tu CoreBook Air o CoreBook Air Plus pinchando aquí y utilizando el código OKDIACOREAIR.