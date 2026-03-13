Las memorias USB tienen fecha de caducidad: qué tecnologías podrían sustituirlas en 2026

Las memorias USB, las cuales eran indispensables hasta hace pocos años para transferir archivos, se enfrentan a un retiro definitivo del protagonismo que mantuvieron por más de dos décadas.

El avance de tecnologías como el almacenamiento en la nube, los SSD externos y la adopción masiva del estándar USB‑C en gadgets actuales ha reducido la relevancia de este formato. Por tanto, proyectan que su uso para este 2026 se reducirá a labores concretas como la creación de unidades de arranque, instalación de sistemas operativos o la transferencia de archivos sin conexión a internet. A pesar de ello, su papel, incluso en estos escenarios, se está volviendo secundario frente a alternativas que ofrecen mejor desempeño y versatilidad.

Los atributos que impulsaron el pendrive, como la portabilidad y simplicidad, ya no ofrecen ventaja frente a soluciones más seguras y más veloces. Hoy en día, la mayoría de los ordenadores y tabletas priorizan conectores USB‑C, incompatibles físicamente con el tradicional USB‑A, usado por los antiguos pendrives. Hay modelos que integran ambas conexiones, pero su rendimiento suele ser inferior por el coste que tiene.

Alternativas a las memorias USB

La primera alternativa son los SSD externos. Superan ampliamente al pendrive por velocidad como por capacidad (500 GB hasta llegar a los terabytes). Esta robustez los posiciona como los preferidos para sectores que requieren mover archivos pesados, como la edición de video, la administración de bibliotecas fotográficas o la realización de copias de seguridad.

Para usuarios que priorizan la capacidad sobre la velocidad, los tradicionales discos duros externos mantienen vigencia, con opciones de varios terabytes a precios accesibles. También existe la posibilidad de almacenamiento en la nube, que ofrece acceso remoto universal, compartición instantánea y sincronización entre múltiples dispositivos.

A pesar de todas estas alternativas, las memorias USB dejan un legado universal en el intercambio de datos.