El Galaxy Z Trifold ya es real: Samsung rompe las reglas del móvil plegable con su pantalla triple

Samsung ha hecho público el Galaxy Z Trifold, un dispositivo que marca un antes y un después en el diseño móvil y en cómo entendemos la productividad en pantallas pequeñas. La compañía llevaba tiempo anticipando un formato así, y ahora lo convierte en un producto real dirigido a quienes buscan un móvil capaz de transformarse según el momento. Una pantalla triple parecía ciencia ficción hasta hace nada; hoy es la apuesta más audaz de la familia Galaxy Z.

El móvil que se convierte en tres dispositivos

El Galaxy Z Trifold utiliza dos bisagras y una pantalla flexible que permite tres configuraciones diferentes: Fold, Flex y Tablet. En su estado compacto se siente como un smartphone algo más grueso, pero cómodo. Al desplegarlo por completo aparece una pantalla Dynamic AMOLED 2X reforzada para soportar el uso diario. La experiencia resultante se acerca más a la de una tablet compacta que a la de un móvil tradicional, ideal para leer, ver contenido, trabajar o gestionar varias apps a la vez.

Una herramienta pensada para quienes lo quieren todo

Samsung ha querido que el Trifold sea más que un experimento. El dispositivo integra un procesador de última generación, memoria de alto rendimiento y opciones amplias de almacenamiento. La multitarea es uno de sus puntos fuertes: One UI se adapta a cada despliegue con ventanas flotantes, barras laterales y aplicaciones que cambian de formato en tiempo real. Para profesionales, estudiantes o creadores, la idea es clara: convertir un móvil en un espacio de trabajo portátil.

Pantalla gigante y sonido adaptado a cada postura

La pantalla Dynamic AMOLED 2X toma relevancia especialmente cuando el Trifold está totalmente abierto. Colores vivos, alto brillo y un panel pensado para exteriores permiten usarlo en cualquier situación. El sonido también se ajusta según la orientación, manteniendo una experiencia envolvente incluso en modo Flex, apoyado sobre una mesa. Es un planteamiento ideal para ver vídeos, seguir videollamadas o hacer presentaciones con las manos libres.

Diseño reforzado para un formato nunca visto

Un diseño así exige máxima resistencia, y Samsung ha mejorado las bisagras y la capa protectora de la pantalla flexible. El Galaxy Z Trifold cuenta con certificación IP frente a salpicaduras y materiales más duraderos. Las bisagras ofrecen un movimiento fluido y permiten detener el despliegue en distintos ángulos, igual que en los Fold y Flip, pero con una configuración completamente nueva.

La puerta de entrada a una nueva categoría

El Galaxy Z Trifold no es simplemente otro plegable, sino el inicio de una categoría diferente dentro del catálogo de Samsung. Con él, la compañía demuestra que sigue liderando el camino en pantallas flexibles y que aún queda mucho margen para innovar en formatos móviles. Este dispositivo combina versatilidad, potencia y diseño para marcar el futuro de la gama Galaxy Z.