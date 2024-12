He convertido mi casa en un fortín: el sistema eufyCam S330 lo tiene todo

La firma eufy, especialista en sistemas domésticos de seguridad, tiene en su catálogo un tipo de producto ideal para entorno domésticos y que cuenta con todo lo necesario para mantener tus espacios seguros. El eufyCam S330 ha convertido el único punto más vulnerable de mi vivienda, la terraza, en un lugar mucho más protegido y seguro, es prácticamente un fortín.

eufyCam S330 o por qué más es mejor

La eufyCam S330 lo vuelve a hacer y sobresale por su calidad de imagen. Cuenta con una resolución 4K UHD (3840x2160p), por lo que estas cámaras toman detalles con una nitidez sorprendente. Incluso de noche es posible distinguir perfectamente todo aquello que ocurre en la zona vigilada, gracias a su visión nocturna en color. El sensor Starlight y la apertura F/1.4 permiten captar toda la luz disponible, mostrando colores reales incluso en condiciones de poca iluminación.

Instalación y alimentación solar

Ambas cámaras se pueden instalar en cualquier pared o voladizo, siempre teniendo la precaución de que el panel solar reciba luz suficiente durante, al menos, dos horas diarias. Es impresionante saber que no debes preocuparte absolutamente de nada una vez que están instaladas, porque la alimentación no cesa. Esta característica «Forever Power» elimina la preocupación por la recarga de baterías.

En todo caso, si tuvieses la mala fortuna de empalmar varios días seguidos de cielo nublado, tienes la opción de conectar las cámaras a una batería externa o bien, una toma de corriente. Pero como digo, ni con la anterior cámara ni con estas me ha llegado a ocurrir. La batería integrada de 13.000 mAh puede durar hasta 365 días, manteniéndose cargada incluso en aquellos lugares donde la incidencia solar no es elevada.

Configuración y HomeBase 3

El proceso de configuración es muy sencillo. Simplemente debemos comenzar instalando la HomeBase 3 al router mediante el cable, conectarla a la corriente y seguir las instrucciones de la aplicación. Esta base sirve como centro de control del sistema de cámaras, pero, además, esconde un tesoro interesante.

La HomeBase 3 cuenta con almacenamiento local expandible. Viene con 16GB de almacenamiento integrado, pero podemos instalar un disco duro de 2,5 pulgadas para ampliarlo, teniendo un límite de 16 TB. Aquí no se apuesta por tarjetas de memoria, simplemente metes un disco duro que puedes encontrar en cualquier tienda desde un precio muy razonable, o bien aprovechar alguno que tengas en casa, y almacenar prácticamente sin límite todo aquello que desees.

Funcionalidades avanzadas

Una de las grandes posibilidades que nos ofrece la eufyCam S330 es la aplicación tan completa que tiene. Además de que está en un perfecto castellano, tiene muchísimas opciones, desde grabar clips de vídeo, enviar alertas de voz para pedir a quien esté en el lugar vigilado que acuda o que salga del lugar. Pero también cuenta con un eficiente sistema de alarma, que es intimidatorio y cuenta con potencia suficiente como para mandar una señal de alerta.

Gracias a la Inteligencia Artificial BionicMind, tienes la opción de registrar las caras de todos los miembros de la familia para que la cámara identifique quién se encuentra en la zona de acción del sistema.

Efectivamente, identifica a todos los miembros sin inconveniente y es tan sencillo como registrar un selfie. Esta tecnología diferencia entre familiares y extraños con una precisión del 99%.

El sistema también ofrece detección inteligente de personas, vehículos y mascotas, lo que ayuda a reducir las falsas alarmas y te permite recibir notificaciones solo cuando sea realmente importante.

Versatilidad y control

Si hay algo por lo que me gusta el sistema eufyCam S330, es por todas estas opciones con las que cuenta. Puedes agregar automatizaciones, desactivar las cámaras por periodos de tiempo predeterminados, en el caso de que no vayas a salir de casa o bien, realizar capturas de todo lo que acontece con tus cámaras para guardarlas posteriormente si las necesitas. Un potente foco también se convierte en el aliado en los momentos en los que haga falta y siempre tienes la opción de cambiar la calidad de imagen, desde 4K hasta 720p.

Además, el sistema es compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, lo que te permite controlarlo con comandos de voz.

Precio y dónde adquirirla

El equipo eufyCam S330 puede comprarse en la web del fabricante por 549 €, si bien la firma suele ofrecer cupones de descuento que hacen del conjunto una oferta irresistible. Esta marca china, que lleva un año operando en nuestro país, se encuentra a la vanguardia en cuanto a soluciones de seguridad. Además, también puedes comprar toda su gama de productos en Amazon.

Aunque el precio inicial puede parecer elevado, el sistema ofrece un excelente valor a largo plazo. No hay suscripciones, y la combinación de alimentación solar, almacenamiento local expandible y funciones avanzadas de IA lo convierten en una inversión que merece la pena realizar para la seguridad del hogar.

La eufyCam S330 me ha llamado muchísimo la atención, por ser un equipo muy completo y que, una vez instalado, puedes olvidarte por completo de él. La robustez, que ya me demostró su S340 me lo deja muy claro, eufy es, a día de hoy, una de las apuestas más sólidas para la seguridad doméstica, sin medias tintas, ni complicaciones.