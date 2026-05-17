Heat it, el pequeño gadget que usa el móvil para aliviar las picaduras de mosquito

Las picaduras de mosquito son una de esas pequeñas molestias que estropean una tarde al aire libre, una cena en la terraza o una noche de verano. Por eso, dispositivos como Heat it, un accesorio muy pequeño que se conecta directamente al móvil y que utiliza calor localizado para aliviar el picor sin recurrir a cremas, sprays ni remedios improvisados.

En lugar de aplicar frío, rascarse o esperar a que la molestia desaparezca sola, Heat it calienta una pequeña superficie de contacto y la aplica durante unos segundos sobre la picadura. No es un repelente y no evita que los mosquitos piquen, pero sí está pensado para actuar después, cuando ya aparece el picor.

Una solución sencilla para un problema muy común

Heat it no tiene pantalla, no tiene batería propia y no funciona de manera independiente. Necesita el móvil y su aplicación, disponible para iOS y Android, para configurar el tratamiento y controlar el proceso. Una vez conectado al puerto del teléfono, la app permite elegir el tipo de usuario, adulto o niño, activar el modo de piel sensible y seleccionar la duración del tratamiento. Después, el dispositivo se calienta y la propia aplicación indica cuándo hay que colocarlo sobre la picadura y cuándo retirarlo.

La aplicación plantea tres duraciones: corto, medio y largo. El tratamiento puede durar 4, 7 o 9 segundos, con una temperatura que se mueve entre 47 y 52 ºC dependiendo del modo elegido. También se indica que el modo infantil está pensado para niños desde 3 años, aunque la autoaplicación se recomienda a partir de los 12 años.

Cómo funciona Heat it

El uso no tiene complicación. Primero se instala la app, se conecta el accesorio al móvil y se escoge el ajuste más adecuado. Para una picadura normal en un adulto, el modo medio puede ser suficiente. Si la zona es delicada o la persona tiene la piel especialmente sensible, conviene bajar la intensidad.

Después, el dispositivo realiza un breve precalentamiento. Cuando está listo, se coloca la zona cerámica sobre la picadura y se mantiene ahí hasta que la app avisa de que el tratamiento ha terminado. La sensación es de calor intenso, pero breve. No es algo que pase desapercibido, sobre todo en zonas sensibles, así que tiene sentido empezar por los modos más suaves si no se ha utilizado antes.

Lo más interesante está en la app

Aunque el accesorio es lo que llama la atención por su tamaño, la app es la parte que realmente ordena la experiencia. Permite ajustar el tratamiento según la persona, la sensibilidad y la duración, y acompaña todo el proceso con instrucciones claras. No hay que calcular tiempos ni estar pendiente de si se ha calentado demasiado.

Poder diferenciar entre adulto y niño evita tratar todas las picaduras igual, algo importante porque no todas las pieles reaccionan de la misma manera. Además, el modo de piel sensible añade un extra de prudencia para quienes notan más el calor o tienen zonas más delicadas.

Heat it está disponible en versión USB-C y Lightning, por lo que puede utilizarse tanto con móviles Android como con iPhone compatibles. En modelos concretos de algunas marcas Android puede ser necesario activar la función OTG para que el teléfono reconozca el accesorio.

Calor localizado, no magia

Heat it no cura una picadura ni elimina la causa. Lo que hace es aplicar hipertermia local, es decir, calor concentrado durante unos segundos sobre la zona afectada. Ese estímulo térmico busca reducir la transmisión del picor y la necesidad de rascarse.

Hay estudios sobre este tipo de tratamiento. Uno publicado en 2023 en Acta Dermato-Venereologica analizó más de 12.000 picaduras tratadas con datos de unos 1.750 participantes. En el caso de las picaduras de mosquito, el estudio recoge una reducción del picor del 57% durante el primer minuto y del 81% entre los 5 y 10 minutos posteriores al tratamiento.

Dicho esto, hay que mantener los pies en el suelo. Si una picadura provoca una reacción fuerte, inflamación importante, fiebre, malestar, signos de infección o síntomas de alergia, no estamos ante una simple molestia de verano y conviene consultar con un profesional sanitario. Las picaduras de insectos suelen ser leves, pero a veces pueden infectarse o provocar reacciones alérgicas.

Una ayuda este verano

Heat it tiene sentido para quien sufre mucho con las picaduras, para familias con niños, para quienes pasan tiempo en terrazas, camping, jardín, piscina o zonas de campo, y para quienes prefieren evitar cremas cuando sólo buscan aliviar el picor puntual.

Su punto fuerte es que no ocupa prácticamente nada y no necesita pilas ni recambios. Depende del móvil, sí, pero eso también evita llevar otro aparato cargado. Puede ir en el llavero, en una mochila o en una bolsa de viaje, y estar listo cuando aparece la picadura.

No es un dispositivo imprescindible para todo el mundo, pero sí uno de esos accesorios que se entienden mejor cuando lo tienes delante. Hace una cosa muy concreta, la hace de forma guiada y resuelve una molestia bastante habitual. En plena temporada de mosquitos, eso ya es bastante.