Por qué los precios de Amazon cambian cada pocos minutos y cómo usarlo a tu favor

Si haces el seguimiento de precios de un producto en Amazon por la mañana y has vuelto a mirarlo por la tarde y era diferente, no has sido víctima de ningún error ni de tu memoria. Amazon cambia los precios de sus productos de forma constante y automatizada, hasta varios millones de veces al día según distintos estudios sobre su sistema de precios dinámicos.

Detrás de cada variación hay un algoritmo que analiza en tiempo real la demanda, la competencia, el stock disponible, la época del año y el comportamiento de navegación de los usuarios. El resultado es un sistema de precios completamente opaco que puede jugar en tu contra si compras sin criterio, o a tu favor si sabes cómo hacer el seguimiento de precios de Amazon antes de pulsar el botón de compra.

Por qué Amazon cambia los precios constantemente

El sistema de precios dinámicos de Amazon tiene un objetivo muy claro: maximizar los ingresos en cada transacción ajustando el precio al máximo que cada usuario está dispuesto a pagar en cada momento. El algoritmo sube los precios cuando detecta alta demanda, cuando el stock es limitado, cuando se acerca una fecha señalada como el Black Friday, Navidad o el próximo Prime Day de estejunio, o cuando identifica que un usuario ha buscado el mismo producto varias veces seguidas, lo que interpreta como señal de intención de compra inminente.

También los baja en situaciones contrarias: cuando hay exceso de stock, cuando la competencia ofrece un precio menor, cuando un producto lleva tiempo sin venderse o cuando Amazon quiere captar compradores en un momento de baja demanda. Ese juego constante de subidas y bajadas hace que el precio que ves en un momento dado no sea necesariamente el mejor precio disponible para ese producto, y que esperar unos días o semanas pueda suponer un ahorro significativo en compras de cierto importe.

Hay un detalle que muy pocos compradores conocen y que cambia la perspectiva sobre los precios de Amazon, el precio que ves puede no ser el mismo que ve otra persona que busca el mismo producto al mismo tiempo desde otro dispositivo o ubicación. Amazon personaliza los precios según el historial de navegación, el dispositivo desde el que se accede y la ubicación geográfica del usuario, lo que significa que dos personas pueden pagar precios diferentes por el mismo artículo sin saberlo.

Cómo hacer para comprar en el mejor momento

La herramienta más potente y conocida para el seguimiento de precios de Amazon es CamelCamelCamel. Basta con pegar la URL de cualquier producto de Amazon para ver un historial completo de todos los precios que ha tenido desde que se puso a la venta, con gráficas que muestran las subidas y bajadas a lo largo del tiempo. Con ese historial puedes saber si el precio actual es realmente una oferta o si el producto ha estado más barato en el pasado, y puedes configurar alertas para que te avisen por email cuando el precio baje de un umbral que tú mismo estableces.

Una alternativa muy cómoda es la extensión de navegador Keepa, disponible para Chrome y Firefox, que muestra el historial de precios directamente en la página del producto dentro de Amazon sin necesidad de salir a otra web. Con más de cuatro millones de usuarios activos semanales, es la referencia para cualquiera que quiera hacer seguimiento de precios de Amazon de forma cómoda y sin esfuerzo.

Hay además algunas pautas de comportamiento que complementan el seguimiento de precios de Amazon y que reducen las probabilidades de pagar más de lo necesario. Buscar siempre en modo incógnito evita que el algoritmo identifique tu interés en un producto y suba el precio en consecuencia.

Añadir el producto a la lista de deseos en lugar de al carrito es otra táctica útil, Amazon a veces baja el precio de productos en listas de deseos para incentivar la conversión. Y comparar siempre el precio con el de otros vendedores del marketplace desde la propia ficha del producto, porque en muchos casos hay vendedores terceros con precios inferiores al del propio Amazon para el mismo artículo.