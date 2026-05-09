Los soundcore Space 2 son unos auriculares cómodos, con buena cancelación y con una app que suma mucho

No son unos auriculares de lujo ni ante un modelo pensado para competir con propuestas de precio mucho más alto. Su sitio está en otro punto, el del usuario que quiere unos cascos de diadema fiables para trabajar, viajar, estudiar, escuchar música o ver series sin estar pendiente todo el día de la batería. En ese panorama los soundcore Space 2 encajan muy bien.

Así son los soundcore Space 2

Lo primero que me ha gustado de los soundcore Space 2 es que resultan cómodos desde el primer momento. La diadema no aprieta en exceso, las almohadillas recogen bien la oreja y el conjunto es ligero para llevarlos bastante rato sin acabar deseando quitártelos. Esto parece una obviedad, pero en unos auriculares de diadema es clave. Hay modelos que suenan bien y, sin embargo, a la hora ya molestan, algo que aquí no me ha ocurrido.

El diseño es sobrio, limpio y bastante en la línea de lo que soundcore viene haciendo últimamente. No hay nada que sobre, no pesan demasiado y transmiten una sensación correcta en mano. No diría que tengan un acabado premium, pero ni mucho menos dan impresión de producto barato. Están en ese equilibrio razonable entre precio, construcción y comodidad que suele funcionar bien para el día a día.

La marca ofrece hasta 70 horas de batería con la cancelación desactivada y hasta 50 horas con ANC activo, además de carga rápida con unas 4 horas de uso tras 5 minutos de carga. Son cifras muy buenas para no estar pendiente del enchufe cada dos por tres. En mi uso, más que obsesionarme con agotar la batería, la sensación ha sido precisamente esa, te olvidas bastante de cargar. Y eso, en unos auriculares de uso diario es lo que cuenta.

Cancelación de ruido bien planificada

La cancelación activa de ruido de los soundcore Space 2 cumple bien. No hace magia, pero reduce de forma clara ese ruido constante que molesta cuando estás trabajando, viajando o intentando concentrarte. Me ha parecido especialmente útil con sonidos de fondo repetitivos, tráfico lejano, teclado, voces o el ruido ambiental en casa.

No esperaría el aislamiento de unos auriculares de gama altísima, pero sí una experiencia muy correcta para su rango. Además, la app permite alternar entre cancelación de ruido, modo normal y transparencia de forma sencilla. Este último es útil cuando no quieres quitarte los auriculares para escuchar algo de tu entorno, aunque no es el modo que más he usado. Peroa para saber si llaman al timbre van geniales.

El botón físico para cambiar entre cancelación de ruido y transparencia también me parece práctico. En la app se puede configurar el comportamiento del botón NC, y eso siempre suma, porque no todo el mundo usa los auriculares de la misma manera.

La app es la parte top de la experiencia

Aquí está, para mí, uno de los puntos más destacados. La app de soundcore le da mucho valor al producto. No es una aplicación que abras una vez para emparejar los auriculares y no vuelvas a tocar. En los Space 2 tiene sentido entrar, ajustar y dejarlo todo a tu gusto.

La sección de efectos de sonido permite activar Sonido 3D, usar perfiles predeterminados, crear un ecualizador personalizado o recurrir a HearID. Esta última función me parece especialmente interesante porque adapta el sonido al perfil auditivo del usuario. No es algo imprescindible para todo el mundo, pero sí aporta una sensación de producto más trabajado. En lugar de limitarse a ofrecer tres perfiles genéricos, permite afinar bastante más.

También me parece muy acertado el apartado de volumen seguro. La app muestra el nivel actual de los auriculares en decibelios, permite elegir la frecuencia de lectura periódicamente o en tiempo real y ofrece la opción de limitar el volumen elevado. En mi captura se ve un ejemplo claro, 84 dB, considerado aceptable si no estamos muchas horas a ese nivel, y un límite activado a 90 dB. No es una función que debamos descuidar, ya que escuchamos música, podcasts y vídeos durante muchas horas, y tener una herramienta que te recuerda por dónde te estás moviendo ayuda a no abusar del volumen.

Sonido agradable, con pegada y fácil de ajustar

El sonido de los soundcore Space 2 me ha parecido muy disfrutón para un uso general. Tienen pegada en graves, voces claras y un perfil que entra fácil. No son unos auriculares analíticos ni buscan una escucha de estudio, pero tampoco lo necesitan. Están pensados para música, vídeos, llamadas, teletrabajo y entretenimiento diario.

Lo mejor es que, si el perfil de fábrica no encaja del todo contigo, la app te permite modificarlo. Puedes elegir entre modos predefinidos o tocar el ecualizador. En mi caso, HearID ha sido el ajuste que más sentido me ha dado, porque deja el sonido más adaptado al oído de cada usuario. No hace falta complicarse demasiado, haces la prueba, guardas el perfil y listo.

Con música actual, pop, electrónica, podcasts y vídeos de YouTube funcionan muy bien. Las voces se entienden con claridad y los graves tienen presencia sin descontrolarse demasiado. Hay auriculares más refinados, claro, pero por lo que cuestan y por el tipo de usuario al que se dirigen, el resultado me parece muy correcto.

Para llamadas también cumplen

En llamadas y reuniones, los soundcore Space 2 también se defienden bien. Incorporan tres micrófonos y reducción de ruido mediante inteligencia artificial para mejorar la claridad de la voz, algo que se agradece cuando trabajas desde casa, estás en una oficina o haces llamadas en movimiento.

No sustituiría unos auriculares profesionales con micrófono de brazo si grabas audio o haces reuniones todo el día, pero para videollamadas, llamadas de trabajo y uso normal cumplen sin problema. La voz llega clara y el aislamiento ayuda a no distraerte tanto con el entorno.

Lo que más me ha gustado

Lo que más me ha convencido de los soundcore Space 2 es el conjunto. No hay un único elemento que destaque de forma exagerada, sino una suma bastante equilibrada. Y se resume en comodidad, buena autonomía, cancelación de ruido solvente, sonido agradable y una app muy completa.

También me gusta que sean unos auriculares fáciles de recomendar. No tienes que explicar demasiadas condiciones. Si alguien busca unos cascos de diadema para diario, con buena batería y con cancelación activa de ruido, los Space 2 están en el bombo. Y si además se valora ajustar el sonido o controlar el volumen para cuidar la audición, todavía más.

Lo que mejoraría

En la unidad recibida, de color negro (hay disponibles 3 colores), las huellas se notan demasiado, aunque tengas las manos limpias. En todo caso esto es algo habitual en dispositivos con acabados oscuros y brillantes como los de los soundcore Space 2.

Unos auriculares fáciles de recomendar

Después de probarlos, los soundcore Space 2 me parecen unos auriculares muy redondos para el día a día. Son cómodos, tienen una autonomía excelente, la cancelación de ruido funciona bien y la aplicación aporta mucho más de lo que suele ser habitual en este tipo de productos. El control de volumen seguro me parece un detalle que elevan bastante la experiencia.

No son unos auriculares que pretendan ser los más exclusivos del mercado, de hecho la marca no los planifica sí, pero sí son de esos productos que usaría sin pensarlo para trabajar, viajar, escuchar música o desconectar un rato. Y eso, al final, es lo que más valoro en unos cascos de este tipo, que no den guerra, que suenen bien, que sean cómodos y que la app no sea un adorno.

Los soundcore Space 2 dejan buenas sensaciones porque hacen bien muchas cosas importantes. Y eso explica por qué soundcore se está ganando un sitio cada vez más claro entre quienes buscan audio de calidad sin pagar precios disparados. Incluye, además del cable, una bolsa sencilla de transporte o bien, para guardarlos sin que cojan polvo. Su precio es de 129,99 euros.