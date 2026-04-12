Cómo proteger tus chats de WhatsApp con la función de privacidad avanzada

La privacidad avanzada del chat de WhatsApp es una de esas funciones que mucha gente todavía no ha tocado, pero que tiene bastante sentido en determinadas conversaciones. No sustituye al cifrado de extremo a extremo, que ya protege los mensajes de forma predeterminada, pero sí añade límites extra para evitar que el contenido del chat salga con facilidad fuera de la aplicación. WhatsApp presentó esta función en abril de 2025 y la describió como una nueva capa de protección disponible tanto en chats individuales como en grupos.

Qué es la privacidad avanzada del chat de WhatsApp

Lo primero que conviene dejar claro es que no estamos ante un modo secreto ni ante una función que “cifre más” los mensajes. WhatsApp recuerda que todos los chats personales ya están protegidos con cifrado de extremo a extremo por defecto, de modo que ni la propia plataforma puede leer el contenido de las conversaciones privadas. La privacidad avanzada del chat actúa en otro plano, limita la forma en que los participantes pueden sacar información de ese chat o reutilizarla en otras funciones.

Cuando esta opción está activada, los miembros del chat no pueden exportar la conversación, no pueden guardar automáticamente en la galería los archivos multimedia de ese chat y tampoco pueden usar los mensajes de esa conversación para funciones de IA dentro de WhatsApp. La propia compañía explicó al lanzarla que está pensada como una primera versión y que su idea es ampliar esta protección con más medidas en el futuro.

Cuándo merece la pena activarla

No es una función imprescindible para todos los chats del día a día. En una conversación informal con alguien de total confianza, probablemente no cambie gran cosa. Donde sí encaja mejor es en grupos o chats en los que se habla de temas delicados, personales o potencialmente conflictivos. WhatsApp puso como ejemplo grupos de apoyo relacionados con la salud o conversaciones comunitarias sobre asuntos importantes, precisamente porque ahí puede participar gente que no se conoce tan bien.

También puede venir bien en grupos del colegio, chats de trabajo con información sensible, conversaciones familiares en las que se comparten documentos o fotos privadas, o grupos de vecinos donde a veces circulan capturas, audios e imágenes que no interesa que terminen reenviándose o guardándose fuera de contexto. No convierte el chat en una caja fuerte infalible, porque siempre existe la posibilidad de hacer una foto a la pantalla con otro dispositivo, pero sí pone obstáculos reales a varias vías habituales de difusión.

Qué cambia exactamente al activarla

Al activarla WhatsApp impide tres cosas. La primera es que los archivos multimedia de ese chat se guarden automáticamente en la galería del dispositivo. La segunda es que los participantes exporten la conversación. Y la tercera es que en ese chat se puedan hacer preguntas a Meta AI o pedirle que genere resúmenes o imágenes.

Cómo activar la privacidad avanzada del chat paso a paso

El proceso es bastante sencillo. Primero hay que entrar en el chat concreto que quieras proteger. Después toca pulsar sobre el nombre del contacto o del grupo para abrir los ajustes de esa conversación. En esa ficha aparece la opción “Privacidad avanzada del chat”, que se muestra inicialmente como desactivada.

Al entrar, WhatsApp enseña una pantalla en la que explica que todos los chats ya son privados de forma predeterminada, pero que esta opción limita aún más cómo pueden compartirse mensajes y archivos multimedia fuera de la app.

Justo debajo aparece el interruptor.

Basta con activarlo para que el cambio quede aplicado a ese chat.

Una función útil, aunque no milagrosa

La privacidad avanzada del chat de WhatsApp no va a cambiar por completo la manera en la que usas la aplicación, pero sí es una herramienta interesante para conversaciones sensibles. Su valor está en poner límites sencillos y comprensibles a cosas muy concretas, exportar, guardar automáticamente archivos y llevar el contenido a funciones de IA. Desde su puesta en marcha encaja especialmente bien en esos grupos donde hay confianza suficiente para hablar, pero no tanta como para asumir que todo lo que se comparte va a quedarse siempre dentro del chat.