Cómo evitar que te metan en grupos de WhatsApp sin tu permiso: el truco definitivo

No soporto los grupos de WhatsApp. Los evito siempre que puedo y, si me veo obligado a entrar en uno por un tema puntual, me salgo en cuanto deja de ser útil. Por eso, para mí es fundamental saber cómo evitar que te metan en grupos de WhatsApp sin que yo lo haya decidido antes. No hay nada que me moleste más que abrir la aplicación y encontrarme dentro de un chat con treinta desconocidos hablando de un tema que no me interesa. Es una invasión de la privacidad que WhatsApp permite por defecto, pero que se puede cortar de raíz con un par de toques en la configuración.

Cómo evitar que te metan en grupos de WhatsApp

La mayoría de la gente deja la configuración de fábrica y eso es un error. Si no tocas nada, cualquier persona que tenga tu número de teléfono tiene el poder de agregarte a una conversación colectiva. Para acabar con esto, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación e ir directamente a la pestaña de Ajustes, que verás en la parte inferior derecha si usas iPhone, o en los tres punto si eres usuario Android.

Dentro del menú, entra en la sección de Privacidad. Aquí es donde WhatsApp esconde los controles que realmente importan. Baja hasta encontrar la opción de Grupos.

Al pulsar, verás que la aplicación te ofrece tres variantes: «Todos», «Mis contactos» y «Mis contactos, excepto…». Esta última es la que realmente nos interesa si queremos un control total sobre quién puede interactuar con nosotros.

El paso a paso para que nadie te añada

Si seleccionas la opción de «Mis contactos, excepto…», se abrirá tu agenda completa.

Para que el bloqueo sea efectivo al cien por cien y logres evitar que te metan en grupos de WhatsApp, lo ideal es marcar a todos tus contactos. En la esquina inferior derecha (o superior en algunos modelos) tienes un botón para seleccionarlos a todos de golpe.

Al hacerlo, estarás estableciendo un filtro total. A partir de ese momento, si alguien intenta meterte en un grupo, la aplicación se lo impedirá automáticamente.

El administrador del grupo recibirá un aviso indicando que no puede añadirte de forma directa y la única vía que le quedará será enviarte una invitación por mensaje privado. Ese enlace de invitación tiene una validez de 72 horas. Si te interesa, entras; si no, dejas que caduque y nadie podrá recriminarte que te hayas salido porque, técnicamente, nunca llegaste a entrar.

Seguridad y control de tu número

Esta medida no es solo una cuestión de comodidad para los que, como yo, preferimos el trato individual en la aplicación. Es también una barrera de seguridad necesaria. El spam y las estafas a través de grupos son cada vez más frecuentes. Al restringir esta función, impides que desconocidos o cuentas comerciales te expongan a contenido malicioso o engaños sin tu consentimiento.

Es importante recordar que este ajuste es reversible. Si en algún momento sabes que te van a meter en un grupo de trabajo o de amigos y quieres facilitar el proceso, puedes entrar y desmarcar a esa persona específica de la lista de excepciones. Pero, por norma general, lo mejor es mantener la puerta cerrada y elegir nosotros mismos dónde queremos estar.