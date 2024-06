Guía práctica para sobrevivir a los grupos de WhatsApp

Sí, los grupos de WhatsApp… Esos lugares virtuales donde se entrelazan mensajes interminables, GIFs graciosos y notificaciones que no paran. Desde el grupo familiar hasta el del trabajo, todos estamos allí, tratando de mantener la cordura mientras nos movemos en los entornos digitales. ¿Cómo sobrevivir sin perder la paciencia? Aquí tienes una guía práctica para convertirte en un maestro de los grupos de WhatsApp. O mejor dicho, en un superviviente.

Manual de supervivencia de grupos de WhatsApp

Con estos consejos, seguro que tu experiencia es mucho más gratificante y divertida, pero sobre todo, mucho más práctica.

Identifica al artista de los memes y GIFs

Siempre hay uno (o varios) que no puede resistirse a compartir estos contenidos cada dos minutos. Aprende a identificarlos rápidamente. Recibirás desde el clásico «Buenos días» hasta memes de gatos haciendo cosas absurdas. Lo mejor es reírte con ellos y, si es posible, devolverles el favor con alguno que tengas en tu colección. Prepárate para la batalla.

El arte de silenciar el grupo

La función de silenciar es tu mejor amiga. Utilízala de manera inteligente para evitar que tu teléfono suene cada vez que alguien decide iniciar una conversación a las 3 de la mañana. Puedes silenciar el grupo por 8 horas, 1 semana o incluso 1 año. Así podrás entrar cuando tú decidas y no cuando tu móvil te lo indique.

El «visto» y la respuesta estratégica

Todos hemos sido víctimas del doble check azul. Si no quieres responder de inmediato, usa el modo avión para leer los mensajes sin que nadie sepa que los has visto. Esto te dará tiempo para pensar en una respuesta adecuada o para decidir si realmente necesitas responder. Recuerda que también puedes leer mensajes desde las notificaciones sin que se active el doble check azul.

Sobrevive a las notas de voz eternas

Las notas de voz son una bendición y una maldición. Si recibes una que parece durar una eternidad, acelera la reproducción. WhatsApp permite reproducir las notas de voz a 1,5x o 2x de velocidad. Así podrás escuchar el mensaje en la mitad del tiempo y seguir con tu vida. Y no hagas tú lo mismo, no conviertas el grupo de WhatsApp en tu podcast particular.

Domina el «scrolling»

Cuando te ausentas unas horas y vuelves para encontrar 500 mensajes nuevos, es clave dominar el arte del scrolling, mover el dedo por la pantalla para llegar al final. Desliza rápidamente hacia arriba y detente solo en los mensajes más largos o en aquellos con imágenes y videos, ya que suelen ser los más importantes, o bien, los más divertidos.

El uso inteligente de emojis

Los emojis son tus aliados para expresar emociones sin tener que escribir mucho. Un simple 👍 puede decir «estoy de acuerdo», «me parece bien» o «me apunto a la cena de mañana». Utiliza emojis para responder rápidamente y sin esfuerzo. Recuerda que tienes disponibles las reacciones a los mensajes de WhatsApp, que también son un importante fuente de comunicación

Elige tus batallas

No todos los temas merecen tu atención o respuesta. Si el grupo se enreda en una discusión sin fin sobre un tema trivial, no dudes en mantenerte al margen. Ahorra tu energía para los temas realmente importantes. Muchas veces es mejor ser espectador desde la barrera que tirarse a la arena a una pelea que no te llevará a ningún sitio.

Sal de los grupos tóxicos

Si un grupo se convierte en una fuente constante de estrés o drama, no temas en abandonarlo. Tu bienestar es más importante que cualquier chat. Un simple «Lo siento, pero tengo que salir del grupo por razones personales» es más que suficiente. Y no se acaba el mundo ni pasa absolutamente nada.

Sobrevivir a los grupos de WhatsApp es un reto, pero con estos consejos y un buen sentido del humor, podrás moverte por ellos sin problemas. Recuerda que la clave está en la moderación y en disfrutar de las pequeñas cosas.