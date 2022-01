El Modo Avión es algo común a todos los teléfonos inteligentes. Originalmente fue diseñado para no interferir en los sistemas electrónicos de una aeronave durante el periodo de duración del vuelo. Actualmente, algunas compañías exigen ponerlo en las fases de despegue y aterrizaje y otras solicitan directamente apagar el dispositivo.

Pero hay muchas más cosas en las que el Modo Avión puede ayudarte cuando uses tu teléfono, y no tienes porque estar necesariamente dentro de una aeronave. Y aprende a sacar todo el provecho de esta funcionalidad que encuentras actualmente en cualquier teléfono, por económico que sea.

Modo Avión: aprende a sacarle jugo

El principio de funcionamiento del Modo Avión es muy simple, consigue que el dispositivo anule toda capacidad de comunicación. Es decir, no puedes enviar ni recibir llamadas, SMS, imposibilita el Bluetooth y el módem Wi-Fi durante el tiempo en el que lo tengas activad. Literalmente convierte tu dispositivo móvil en un pisapapeles. Ahora bien, ¿por qué no sacar provecho de esta situación?

Una de las funciones más utilizadas cuando activamos el Modo Avión es la posibilidad de ahorrar batería. Si vemos que el nivel de carga de nuestro teléfono ha bajado peligrosamente y no vamos a tener acceso a un cargador hasta pasadas unas horas, aprovecha para poner el modo avión durante un tiempo. El teléfono va a entrar en modo reposo, y cuando desactives el modo avión, volverás a recibir todos los correos, mensajes de WhatsApp y notificaciones que estaban pendientes.

De esta misma manera, el Modo Avión puede ser activado cuando te encuentras de visita en un lugar sensible, como puede ser un templo o un museo. No hay nada mejor que disfrutar en plenitud de estos lugares y no sentirnos con la tentación de ir mirando el teléfono continuamente. Es el gran aliado para centrar la atención en lo importante.

Pero una de las funciones más desconocidas y que resulta más útil es la de leer los mensajes de WhatsApp sin que el receptor notifique nuestra lectura. Muy sencillo, conéctalo y abre tu aplicación de mensajería Verás todos los mensajes sin ningún inconveniente, aunque no recibas ninguno nuevo hasta que lo desactives. Una vez que ya lo desactives, quien te ha enviado los mensajes tendrás las notificaciones de lectura, pero tú habrás leído esos contenidos sin ser visto.

Aprender a sacar partido del Modo Avión posibilita varias funciones que quizás no estés aprovechando. Llega el momento de comenzar a sacarles partido y poner esta ayuda siempre a tu favor.