Se ha puesto en circulación un nuevo timo que, mediante SMS, pretende que introduzcas las claves de tu banco. En este caso hablamos de BBVA como afectada, ya que en su nombre se está haciendo llegar un SMS a miles de personas, sean o no clientes de la entidad, para que introduzcan sus claves de acceso. El objetivo, obtenerlas y poder realizar todo tipo de fechorías. El SMS es una variación de uno que ya circuló este año, y que la propia entidad se encargó de alertar.

El SMS del banco que esconde un timo

La técnica es una vieja conocida, el envío de un SMS en el que se informe de una transferencia a su favor. Este es el primer punto de sospecha, ya que generalmente este asunto se suele notificar por correo electrónico si el ordenante así lo expresa, pero en el caso de llegar un SMS, no lo hace bajo el genérico remitente de Info.

En segundo lugar, el texto ya es sospechoso. Si has recibido una transferencia, ¿por qué quiere el banco que la veas de esa forma tan inmediata? Que te lo notifique, bien, pero que te empuje a verla, ya es algo que llama la atención.

Por otro lado, la redacción del texto tampoco está extremadamente cuidada. La palabra «cuenta» aparece muy seguida. No, no hay profesionales del copywriting detrás de esto, sino alguien con intenciones no muy buenas.

Por último, el enlace en el que hay que pinchar no es el de esa entidad, sino que han antepuesto el posesivo «mi». Quien sea cliente de ese banco sabe que no es el dominio registrado que ellos utilizan. Pero está claro, las prisas por querer ver si nos han hecho una transferencia puede hacer que pulsemos.

Para terminar de convencerte, si tecleas www.mibbva.es, verás que aparece un mensaje de alerta que ya te está indicando de que te puedes meter en problemas.

Y es que los estafadores no descansan, ya sea de esta manera o por correo electrónico y WhatsApp, despliegan gran cantidad de armas para hacer que caigas en su trampa. Las consecuencias son siempre nefastas.

Si pulsamos en el enlace…

Te redirige al supuesto portal bancario de BBVA con dos cajones para introducir el NIF y la contraseña de acceso. Es lo único que los estafadores quieren de ti

Quizás lo que más llama la atención es el tipo de letra, que no concuerda con la corporativa del banco. Los colores sí que los han conseguido ajustar, pero es evidente que nos encontramos ante un intento de timo muy conocido, el SMS del banco.

Por tanto, la cautela ha de ser la principal arma que utilices para poder defenderte de estos estafadores. En caso de duda, siempre suele haber información en las redes sociales, pero lo más indicado es contactar con tu banco para solicitar más información.