El golpe definitivo de Mercadona: el hojaldre con sabor a pizza es ideal para cenar sin cocinar por menos de 2 euros

¿Tienes pensado ir a Mercadona en breve? Pues si es así, te aconsejamos que pases por su sección de Horno y te hagas con la novedad que es ideal para cenar, si deseas algo rápido y además, sin la necesidad de cocinar. Un hojaldre que tiene un precio de menos de dos euros, pero que además está dando mucho que hablar entre los Jefes de la cadena valenciana ya que tiene sabor a pizza.

Solo Mercadona sabe darnos sorpresas como esta y convertir un producto sencillo en el recurso perfecto para los que no tienen ganas de cocinar, pero tampoco quieren recurrir a la clásica comida rápida. Es barato, crujiente y tiene justo lo que uno espera de algo con nombre a pizza. ¿Lo mejor? Está listo para comer en pocos minutos y es difícil resistirse. Además, ya se ha hecho viral en las redes como cabría esperar. De hecho, la cuenta de TikTok @que_lo_pruebe_iris lo ha probado y lo deja claro: no será la pizza de tu vida, pero cumple. Y con nota. Le pone un 8,5 sobre 10, así que conozcamos mejor este producto y porqué se ha convertido en uno de los más deseados de este verano.

El hojaldre con sabor a pizza que arrasa en Mercadona

No hace falta inventar nada nuevo para conquistar a los clientes. A veces, tan sólo basta con combinar bien lo que ya sabemos que funciona: hojaldre dorado, queso fundido, salsa de tomate y orégano. Todo en el formato justo para comer con la mano, sin ensuciar platos y sin tener que pensar demasiado.

Este hojaldre de Mercadona se vende en la zona de panadería, suele estar en caliente o listo para calentar, y pesa 100 gramos. Su precio, 1,30 euros, lo convierte en una de las opciones más económicas para improvisar una comida o una merienda sabrosa.

¿A qué sabe realmente este hojaldre de pizza?

La creadora de contenido que lo ha probado lo describe con bastante precisión: textura crujiente, masa ligera, un relleno generoso en tomate y orégano, y un queso que, aunque no destaca demasiado, cumple su papel.

El punto más flojo, según ella, en que el tomate le parece algo ácido y predomina demasiado el orégano. Aun así, la valoración es positiva y más cuando descubre que también lleva aceitunas. De nota le da un 8,5 y asegura que sí, el sabor de este hojaldre es el de una pizza.

No hay que olvidar que estamos hablando de un producto de 1,30 euros. No se le puede pedir una mozzarella de búfala ni una salsa de tomate casera cocinada a fuego lento. Pero para lo que cuesta, cumple. Y eso explica por qué tanta gente repite.

Ideal para esos días sin ganas de cocinar

Uno de los mayores atractivos de este hojaldre es precisamente ese: te soluciona una comida sin esfuerzo. No necesitas sartén, ni microondas siquiera si lo comes en el momento. Y si lo calientas un poco, recupera su textura crujiente y su aroma a pizza recién hecha.

Para quienes viven solos, trabajan todo el día o simplemente no quieren complicarse, es una opción muy atractiva. También para los estudiantes, o para quienes buscan una merienda salada sin meterse en la cocina.

Además, es fácil de combinar. Con una ensalada rápida al lado, se convierte en una cena completa. Con una bebida fresca, es un almuerzo improvisado que no decepciona. Incluso como acompañamiento de una cena informal con amigos, puede cumplir como un picoteo curioso.

Mercadona vuelve a dar en el clavo

No es la primera vez que Mercadona lanza un producto de este tipo y arrasa. Ya lo ha hecho con sus empanadas, sus pizzas refrigeradas o sus postres virales. Y ahora, con este hojaldre de pizza, ha dado justo con la tecla: comida rápida, barata, sabrosa y fácil de consumir. Todo lo que necesita el consumidor de hoy.

La clave está en entender al cliente: no siempre se busca lo mejor, sino lo más práctico. Algo que esté bueno, que no cueste mucho y que te quite el hambre sin darte más trabajo. Y este hojaldre lo tiene todo para cumplir ese papel. Por ello, no sorprende que se esté colando en tantas cestas de la compra.

Si lo que buscas es un producto gourmet, es evidente que no lo es, pero si lo que necesitas es un bocado rápido, salado, crujiente y con sabor a pizza, es una opción más que recomendable. Por su precio, por su facilidad y por lo bien que encaja en el ritmo de vida actual.

Y si ya lo has probado, seguro que entiendes por qué tanta gente habla de él. Porque a veces, el éxito de un producto no está en lo que promete, sino en la capacidad que tenga para resolver la cena.