Gracias a WhatsApp hemos conseguido cambiar la manera en la que nos comunicamos. Esta app, la más descargada de la historia, posibilita el envío de mensajes, material multimedia y audios de forma sencilla. Una de las funciones que más se utiliza es la del envío de mensajes de voz, los conocidos como audios. Para personas con problemas a la hora de escribir, como algunos mayores, los audios son la herramienta perfecta.

La compañía, propiedad de Meta, está desarrollando una nueva funcionalidad que tiene que ver con reproducir los audios de WhatsApp, y que a buen seguro va a ser bienvenida por todos los usuarios. esta es la nueva función que preparan y que llegará muy pronto.

La nueva (y útil) función de WhatsApp

Ya en 2021 acogimos con agrado la posibilidad de reproducir audios de WhatsApp a una velocidad mayor de la habitual, con lo que conseguimos un buen ahorro de tiempo, además de reírnos con esa voz tan aflautada que escuchamos.

Esta nueva función permitirá que podamos escuchar un audio de WhatsApp en segundo plano. Sabrás que cuando deseas escuchar uno has de permanecer obligatoriamente en ese chat. Si sales a otro, ese audio se para, lo que supone un engorro. Hay personas que tienen la costumbre de mandar mensajes largos, demasiado, por lo que obligatoriamente has de permanecer en ese chat. Claro, no puedes escribir mensajes a otro usuario mientras escuchas el audio recibido. O salir de la app y hacer otra cosa, es una especie de esclavitud.

Esto va a tener su fin en una próxima actualización, ya que se permitirá que se reproduzca el mensaje en segundo plano. Un reproductor aparecerá en la parte superior de la app, pudiendo con él adelantar, retroceder o pausar el audio. Pero ya no sufrirás la condena de tener que escucharlo por completo permaneciendo en ese chat.

De momento no se ha anunciado ninguna fecha para este lanzamiento, que ya está en fase de desarrollo para usuarios iOS que estén registrados en el programa beta de WhatsApp. Si se cumplen las previsiones, este 2022 será tan fructífero para WhatsApp como 2021, año en el que dio un impulso importante a la app, que recibió muchas mejoras.

Con la posibilidad de reproducir audios de WhatsApp en segundo plano podremos liberarnos un poco a la hora de escuchar lo que nos envían. Una opción que será muy bien acogida por aquellas personas que no pueden parar de hacer cosas mientras interactúan con la app.