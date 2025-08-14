Spotify confirma aumento de precio en España: descubre cuánto tendrás que pagar ahora con el plan individual

Spotify sube el precio a los usuarios del servicio premium a partir de este mes de agosto. El servicio de streaming musical líder en el mundo ha confirmado que subirá un euro la cuota a las personas que tengan el servicio Premium para «seguir innovando» y «aportando valor» a las millones de personas que se conectan a esta aplicación a diario. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de precio de Spotify.

«Como parte de nuestros esfuerzos por ampliar nuestra plataforma, y dadas las cambiantes condiciones del mercado, vamos a actualizar los precios de Spotify Premium para poder seguir innovando. Estos cambios nos ayudarán a seguir aportando valor a los fans», confirmó hace unas semanas Spotify para justificar la subida del precio de la cuota que pagarán los usuarios que estén suscritos al plan Premium Individual, Estudiantes, Duo y Familiar.

Así que desde este mes de agosto, Spotify subirá el precio a una parte de los 276 millones de suscriptores de pago con los que cuenta la empresa sueca, que cada mes contabiliza 696 millones de usuarios activos repartidos en todo el mundo. El pasado año 2024 lo cerró con números de récords tras llegar a los 675 millones de usuarios activos mensuales (un 12% más que en 2023), lo que elevó los beneficios de la compañía hasta los 15.673 millones de euros, un 18% más que el año anterior. El beneficio total fue de 1.365 millones de euros, firmando así sus mejores guarismos desde su creación en 2021.

Después de las buenas cifras con las que cerró 2024, Spotify no ha iniciado 2025 con buen pie tras registrar unas pérdidas de 86 millones en el primer semestre del año y darse un batacazo en bolsa el pasado 29 de julio tras caer sus acciones hasta un 10%. Para contrarrestar este duro golpe, la compañía anunció una ampliación de capital de 857 millones de euros.

Spotify sube de precio

El precio de Spotify en el plan Premium Individual pasa este mes de septiembre de 10,99 euros al mes a 11,99 euros. En total, será un euro más lo que paguen los usuarios de este plan individual. Las personas que estén suscritas con la modalidad de Estudiantes, Familiar o Dúo también verán cómo aumentan los precios. El plan de Estudiantes pasará de 5,99 euros a 6,49 euros al mes, el plan Premium Familiar llegará hasta los 20,90 euros (antes 17,99 euros) y el Premium Duo llegará a los 16,99 euros, cuando antes costaba 14,99 euros. Estos son los nuevos precios de Spotify que entrarán en vigor a partir del mes de septiembre:

Premium Individual: 11,99 euros al mes.

Estudiantes: 6,49 euros al mes

Familiar: 20,90 euros al mes

Duo: 16,99 euros mensuales

Las personas que estén suscritas al servicio Premium de Spotify, ya sea en cada uno de sus planes, podrán disfrutar de un gran número de ventajas por una módica cantidad al mes. Uno de los principales beneficios es que permite a los usuarios la posibilidad de escuchar música sin anuncios. También se podrán descargar canciones para disfrutarlas sin conexión o escucharlas en cualquier orden.

La calidad de la música en este modo Premium será mejor y también podrás compartir la lista de reproducción y organizar las canciones para escucharlas con tus amigos en tiempo real. Las ventajas de tener una cuenta Premium en Spotify son las siguientes: