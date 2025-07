Spotify lanza un plan familiar con audiolibros gratis para todos los miembros

Spotify ha dado un paso importante en su estrategia para consolidarse como una plataforma integral de audio. Según informa The Verge. partir de ahora, todos los miembros de los planes Familiar y Dúo Premium podrán disfrutar de 15 horas mensuales de audiolibros sin coste adicional, una mejora notable frente al modelo anterior, que reservaba ese beneficio únicamente al administrador del plan.

Audiolibros para todos

Esta nueva política, ya activa en países como España, Reino Unido, Alemania o Australia, responde a una demanda creciente por parte de los usuarios, especialmente en los hogares donde varios miembros compartían una suscripción pero solo uno tenía acceso al catálogo de audiolibros. Spotify ha corregido esa limitación, permitiendo que cada integrante del plan tenga su propio contador de horas para escuchar cualquier título disponible dentro de su oferta de audiolibros incluidos con Premium.

La medida democratiza el acceso al contenido literario a la vez que también refuerza el atractivo de los planes familiares y dúo, que ahora aportan valor a cada usuario por separado. Quienes quieran ampliar ese tiempo de escucha, además, podrán contratar un complemento opcional llamado Audiobooks+, que permite sumar otras 15 horas mensuales. Este add-on está disponible tanto para administradores como para miembros del plan.

Más contenido, pero con límites

La compañía ha optado por mantener el modelo basado en tiempo de escucha y no por número de títulos. Esto significa que los usuarios cuentan con un total de 15 horas al mes que pueden repartir como deseen, aunque no se acumulan si no se consumen en su totalidad. Otro detalle importante es que esas horas se contabilizan según la duración real del audiolibro, independientemente de la velocidad de reproducción elegida por el usuario.

Este planteamiento puede resultar cómodo para quienes escuchan libros breves o podcasts narrativos extensos, pero supone una limitación para los grandes clásicos o sagas literarias de larga duración. En esos casos, será necesario adquirir paquetes adicionales de horas, disponibles en la plataforma como compras dentro de la aplicación.

Movimiento frente a la competencia

La expansión del plan familiar audiolibros gratis no es casual. Spotify compite directamente con Audible de Amazon, que hasta ahora lideraba el mercado del audio literario con un modelo basado en créditos mensuales. La propuesta de Spotify es diferente: no se paga por título, sino por tiempo de reproducción. Esto puede atraer a nuevos públicos, especialmente a quienes ya están suscritos a la plataforma para escuchar música o pódcast.

Desde su lanzamiento inicial en mercados como Canadá e Irlanda, la acogida ha sido positiva. La directora de producto de Spotify para audiolibros, Shaela Greenfield, ha asegurado que el feedback de los primeros usuarios ha sido clave para extender esta funcionalidad al resto de países, destacando que cada vez más personas descubren en los audiolibros una forma alternativa y cómoda de disfrutar de la lectura.

El futuro del audio pasa por la literatura

Gracias a este movimiento, Spotify refuerza su papel como ecosistema de contenidos de audio. Si hasta hace poco era principalmente un servicio de música en streaming, ahora su catálogo se diversifica con pódcast, contenidos exclusivos y, desde hace un tiempo, una creciente biblioteca de audiolibros.

La inclusión de estas 15 horas gratuitas mensuales para todos los miembros de planes compartidos es una apuesta por fidelizar a los usuarios y acercar la literatura en formato audio a nuevos perfiles. Familias, parejas y grupos de amigos podrán acceder a títulos narrados por profesionales sin tener que pagar más por ello, algo que hasta ahora estaba restringido a quienes gestionaban la cuenta compartida.