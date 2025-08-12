He probado el Logitech Combo Touch y es el accesorio que mi iPad Air necesitaba

Hay soluciones que merecen la pena y no cabe duda de que el Logitech Combo Touch es una de ellas. Una propuesta para transformar tu iPad en algo más, pero con la ventaja de hacerlo a un precio menor a la alternativa oficial de Apple. Sin embargo, no desmerece en absoluto ni se echa en falta nada.

Así es el Logitech Combo Touch

Característica Descripción Compatibilidad iPad Air de 11″ (M2, M1, 5ª gen) y también versiones de 13″ en otro modelo Teclado retroiluminado Hasta 16 niveles de iluminación, teclas de función exclusivas para iPadOS Trackpad Gran superficie, compatible con gestos multitáctiles Modos de uso Escritura, visualización, dibujo y lectura con soporte ajustable Diseño y peso Diseño delgado, peso aproximado de 495 g para el modelo de 11″ Conexión Smart Connector (sin batería propia ni Bluetooth) Protección Cubre frontal, trasera y esquinas; materiales resistentes Materiales Técnico duradero; interior suave que protege la pantalla

Un teclado que invita a escribir

Para alguien que escribe a diario, el tacto y la respuesta de las teclas son determinantes. En este caso, el dispositivo de la firma suiza ofrece una sensación muy parecida a la de un buen teclado de portátil. La retroiluminación es un plus para trabajar con poca luz, y los accesos directos son una ayuda enorme para ajustar brillo, controlar volumen o hacer capturas sin tocar la pantalla.

Un trackpad que marca la diferencia

El trackpad integrado es generoso en tamaño y muy preciso. Puedo usar todos los gestos multitáctiles de iPadOS, desde el desplazamiento con dos dedos hasta el cambio de apps o el zoom. Esto agiliza muchísimo el trabajo, porque no tengo que alternar constantemente entre teclado y pantalla táctil.

Versatilidad en los ángulos y modos de uso

Otro punto que me encanta es la versatilidad del soporte trasero. Permite colocar el iPad en varios ángulos para escribir, ver vídeos, dibujar con el Apple Pencil o leer. Y si no necesito el teclado, lo puedo retirar y seguir usando la funda para proteger el iPad sin renunciar a la estabilidad del soporte. Esta dualidad es, sin lugar a dudas, uno de os aspectos que más agradezco.

Protección y acabados

Uno de los puntos que más valoro en una funda con teclado para el iPad es que no sea solo un accesorio funcional, sino también un elemento que aporte seguridad al dispositivo. El Logitech Combo Touch, en este sentido, cumple con nota. Cubre por completo la parte trasera, las esquinas y el frontal cuando está cerrado, creando una especie de “carcasa” rígida que disipa la preocupación de golpes o arañazos en el transporte.

El material exterior tiene un tacto suave pero resistente, con un acabado que no se raya fácilmente y que repele bien la suciedad del uso diario. Incluso después de llevarlo en la mochila junto a otros objetos, no he notado marcas o desgaste prematuro. Además, el ajuste es tan preciso que no hay holguras: el iPad queda perfectamente encajado, lo que transmite una sensación de solidez y calidad.

Otro detalle importante es que la funda está diseñada para no entorpecer el acceso a botones, altavoces o la cámara. La apertura para el objetivo es amplia y bien alineada, de forma que no hay viñeteo en las fotos ni sombras indeseadas. Y en los bordes, los recortes para el puerto USB-C y los micrófonos están perfectamente calculados, lo que permite cargar el iPad o conectarle accesorios sin necesidad de quitar la funda.

También me gusta que, a pesar de ser una funda protectora, mantiene un perfil elegante y profesional. No añade volumen innecesario, y el color y la textura del acabado encajan perfectamente con un uso tanto en entornos de trabajo como en situaciones más informales. Es el tipo de accesorio que puedes llevar a una reunión sin que parezca una funda voluminosa.

Mi valoración

Después de usar el Logitech Combo Touch durante varios días en mi rutina, tengo claro que es el accesorio que más transforma la experiencia de un iPad Air. Me permite trabajar como si estuviera con un portátil, pero conservando toda la ligereza y versatilidad de la tableta. Es cómodo, práctico, bien construido y muy fácil de usar. Su recio no está nada mal, temporalmente se encuentra a 129 euros en la web del fabricante.

Para quien utilice el iPad para escribir, tomar notas, responder correos u otras tareas, este accesorio multiplica su utilidad. Desde que lo tengo, mi iPad Air ya no es solo una tablet, es una estación de trabajo portátil.