Teufel ROCKSTER CROSS 2: el altavoz que ofrece hasta 46 horas de sonido potente en cualquier lugar

El mercado de altavoces portátiles sigue creciendo, pero pocos modelos pueden presumir de ofrecer la combinación perfecta de potencia, autonomía y resistencia que trae el nuevo Teufel ROCKSTER CROSS 2. La marca berlinesa, con más de cuatro décadas de experiencia en sonido, ha diseñado este modelo pensando tanto en quienes buscan calidad de audio en casa como en los que no conciben un viaje, escapada o plan al aire libre sin música.

Sonido potente y preparado para todo

El Teufel ROCKSTER CROSS 2 destaca por su sistema acústico de 2 vías, que integra dos tweeters, un subwoofer y dos radiadores pasivos traseros para producir un sonido estéreo envolvente con graves profundos. A esto se suma la tecnología exclusiva Dynamore, que amplía la escena sonora para ofrecer una experiencia total, ya sea en interiores o exteriores.

El altavoz incorpora un modo exterior que ajusta automáticamente su rendimiento para optimizar el sonido en espacios abiertos y una base inclinable que mejora la proyección cuando se coloca en el suelo. Todo ello con una potencia de 39 vatios, suficiente para animar desde una reunión con amigos hasta una escapada de fin de semana.

Autonomía e incluso función de powerbank

Si algo diferencia a este modelo es su batería de larga duración. Según la marca, ofrece hasta 38 horas de reproducción a volumen medio, cifra que se amplía a 46 horas con el modo Eco activado. Además, el Teufel ROCKSTER CROSS 2funciona como banco de energía gracias a su puerto USB-C de carga rápida, permitiendo recargar smartphones y otros dispositivos en cualquier momento.

Diseño todoterreno para exteriores

Pensado para soportar las exigencias de un uso intensivo y al aire libre, cuenta con protección IPX5 contra lluvia y salpicaduras, carcasa amortiguadora contra impactos y una correa de transporte más ancha y cómoda. También está disponible en nuevas combinaciones de colores como Black & Green o Light Grey, además de la clásica versión en negro y rojo.

Control y conectividad máxima

Todos los controles se encuentran en la parte superior, con botones grandes y accesibles. También se puede manejar a través de la app Teufel Go, que incluye ecualizador para personalizar el sonido. La conectividad Bluetooth 5.3 con códec AAC asegura una transmisión de audio de alta calidad y estable, con un alcance de hasta 15 metros, emparejamiento rápido mediante Google Fast Pair y función multipunto para conectar dos móviles a la vez. Para quienes buscan más potencia, es posible emparejar dos ROCKSTER CROSS 2 en estéreo o hasta 100 altavoces compatibles mediante la función Party Link.

Precio y disponibilidad

El Teufel ROCKSTER CROSS 2 ya está disponible por 299,99 euros en la tienda oficial de la marca y en sus tiendas físicas, con versiones en Negro y Rojo, Negro y Verde o Gris Claro. También se puede adquirir en formato Set Estéreo por 569,99 euros, pensado para quienes quieren duplicar la experiencia sonora.