He probado el OnePlus 15R y confirmo que esta gama es una de las más coherentes

El OnePlus 15R es un móvil que no busca deslumbrar con fuegos artificiales, sino convencer con una experiencia sólida y bien afinada. Está pensado para un usuario que quiere un teléfono rápido, con buena pantalla, autonomía generosa y un rendimiento que no se venga abajo con el paso del tiempo, pero que no siente la necesidad de pagar lo que cuestan hoy los modelos más ambiciosos del mercado.

He usado el OnePlus 15R como móvil principal durante varios días, en un contexto de trabajo diario, llamadas, mensajería constante, navegación, fotografía, consumo de vídeo y redes sociales. Y lo que queda claro desde el principio es que OnePlus ha sabido ajustar muy bien cada pieza del conjunto. No hay elementos fuera de lugar ni decisiones difíciles de justificar cuando analizas el teléfono en frío.

No es un móvil que intente parecer otra cosa. No juega a ser un flagship camuflado ni presume de características extremas. Su gran virtud es el equilibrio, algo cada vez más difícil de encontrar en un mercado donde muchos fabricantes se van a los extremos.

Así es el OnePlus 15R

A nivel de diseño, el OnePlus 15R sigue una línea continuista, reconocible y bastante madura. Es un terminal grande, con un frontal muy bien aprovechado gracias a unos marcos ajustados y una pantalla que domina por completo el conjunto. En mano se siente sólido, bien construido y con un reparto de peso acertado, algo importante en un móvil de este tamaño.

No es especialmente ligero, pero tampoco resulta incómodo en el uso diario Los materiales transmiten calidad y el ensamblaje está bien resuelto, sin crujidos ni sensaciones de fragilidad. Es un teléfono que no busca llamar la atención por su diseño, pero que ofrece una sensación de producto bien hecho, algo que muchos usuarios valoran por encima de lo puramente estético.

Se agradecen detalles como un lector de huellas bajo la pantalla rápido y fiable, una botonera con buen recorrido y una respuesta inmediata del sistema. Son pequeñas cosas que, sumadas, hacen que la experiencia sea más satisfactoria.

Ficha técnica del OnePlus 15R

Pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución 1.5K (2780 x 1264), tasa de refresco hasta 165 Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Memoria RAM 12 GB LPDDR5X Almacenamiento 256 o 512 GB UFS 4.0 Cámara principal 50 mpx con sensor Sony IMX882 y estabilización óptica (OIS) Gran angular 8 mpx Cámara frontal 16 mpx Batería 7.400 mAh con carga rápida SUPERVOOC de 80 W Sistema operativo OxygenOS basado en Android 15 Conectividad 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Una pantalla pensada para disfrutarla a diario

La pantalla es, sin duda, uno de los grandes puntos fuertes del OnePlus 15R. El panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K ofrece un equilibrio muy acertado entre nitidez y eficiencia energética. En el uso diario se ve muy bien, con colores vivos pero bien calibrados, negros profundos y un contraste elevado.

El brillo máximo permite usar el móvil en exteriores sin problemas, incluso en días soleados. Además, la tasa de refresco de hasta 165 Hz aporta una sensación de fluidez constante que se nota desde el primer momento. Desplazarse por menús, navegar por redes sociales o cambiar entre aplicaciones es una experiencia suave y continua, sin microtirones ni animaciones torpes. Es una de esas pantallas que no buscan impresionar en una primera mirada rápida, pero que convencen cuando pasas horas delante de ella.

Potencia muy bien aprovechada

El Snapdragon 8s Gen 3 es una elección muy inteligente para este modelo. No es el procesador más extremo del catálogo de Qualcomm, pero ofrece un rendimiento excelente para cualquier tarea cotidiana y para usos más exigentes.

Tras haberme peleado con él, este OnePlus 15R se mueve con absoluta soltura. La multitarea es eficiente, las aplicaciones se mantienen abiertas en segundo plano y no hay sensación de ralentización incluso tras bastante rato de uso. Juegos exigentes, edición de fotos o uso intensivo de aplicaciones no suponen un problema para este teléfono.

Los 12 GB de RAM permiten permite pensar en un uso prolongado a lo largo de los años sin que el rendimiento se convierta en un cuello de botella. Además, la gestión térmica está bien resuelta: el móvil se calienta en situaciones exigentes, como es normal, pero sin llegar a ser molesto ni afectar al rendimiento.

OxygenOS sigue marcando la diferencia

OxygenOS sigue siendo uno de los grandes argumentos de OnePlus. Basado en Android 15, ofrece una experiencia limpia, rápida y muy estable. No hay exceso de aplicaciones preinstaladas y la interfaz es clara, directa y fácil de entender.

En el uso diario se agradece la fluidez general del sistema, la buena gestión de notificaciones y las opciones de personalización bien integradas. No es un sistema recargado ni confuso, y eso es algo que muchos usuarios valoran, especialmente quienes usan el móvil como herramienta de trabajo.

Cámaras: correctas y coherentes con su precio

El apartado fotográfico del OnePlus 15R no va a protagonizar comparativas ni titulares grandilocuentes, pero en el uso real demuestra algo mucho más valioso: coherencia, fiabilidad y un procesado muy bien afinado para quien dispara sin complicarse la vida.

La cámara principal de 50 mpx con estabilización óptica es claramente el eje del sistema, y se nota desde la primera foto. En escenas bien iluminadas, como las tomadas junto al mar o en espacios abiertos, el nivel de detalle es alto, con texturas bien resueltas en piedra, vegetación y superficies complejas. No hay sensación de “acuarela” ni de sobreprocesado agresivo, algo que sí se ve en otros modelos de este rango.

En las imágenes del baluarte junto al mar, por ejemplo, el sensor es capaz de mantener bien el equilibrio entre luces y sombras. Las zonas iluminadas por el sol conservan información sin quemarse en exceso, mientras que las partes en sombra mantienen textura y volumen. El rango dinámico cumple con nota y evita ese efecto plano tan habitual en móviles que fuerzan demasiado el HDR.

El color es otro de los puntos fuertes. OnePlus apuesta aquí por una interpretación bastante natural, sin saturaciones artificiales. El azul del cielo y del mar aparece intenso, pero creíble, y los tonos verdes de la vegetación no viran a amarillos ni a verdes fluorescentes. Es un tipo de color que funciona muy bien para fotografía urbana y de paisaje, porque transmite sensación de realismo.

En tomas más cercanas, como el retrato y los detalles arquitectónicos, el enfoque es rápido y preciso. La nitidez en el centro del encuadre es muy buena, y aunque en los bordes se pierde algo de definición, entra dentro de lo esperable en este tipo de sensor. La estabilización óptica ayuda a mantener fotos limpias incluso cuando no se dispara con especial cuidado.

La fotografía de la farola con la gaviota es especialmente reveladora. Aquí el OnePlus 15R demuestra un buen control del contraste y una correcta gestión del blanco, evitando que el ave “se queme” sobre el fondo azul del cielo. El recorte es limpio y el nivel de detalle sorprende para un zoom digital moderado, siempre que no se fuerce más de la cuenta.

En escenas urbanas con reflejos, como la calle mojada, el sensor se comporta con solvencia. El móvil es capaz de capturar bien las luces altas y los reflejos en el suelo sin perder completamente la información en las zonas más oscuras. No es una foto fácil y, aun así, el resultado es equilibrado y usable sin necesidad de edición posterior.

El gran angular de 8 mpx cumple, pero es claramente el eslabón más débil del conjunto. Con buena luz ofrece resultados aceptables, aunque se aprecia una pérdida de detalle y una menor consistencia de color respecto a la cámara principal. Es útil para fotos puntuales de paisaje o arquitectura, pero no es una cámara para abusar de ella.

En fotografía nocturna, el OnePlus 15R se defiende mejor de lo que cabría esperar. El modo noche entra en acción de forma automática cuando hace falta y consigue levantar la escena sin introducir demasiado ruido. No alcanza el nivel de los modelos más caros, pero permite obtener imágenes limpias, con colores razonablemente fieles y sin excesivo empastado.

La cámara frontal de 16 mpx ofrece resultados correctos para selfies y videollamadas. El procesado es natural, sin suavizados extremos, y mantiene bien los tonos de piel, algo importante para un uso cotidiano.

El sistema de cámaras del OnePlus 15R no busca competir con los referentes fotográficos del mercado, pero ofrece una experiencia muy sólida para quien quiere sacar el móvil, disparar y obtener buenas fotos. Es una cámara pensada para el día a día, para viajes, paseos y escenas reales, y en ese contexto cumple con nota.

Autonomía y carga: uno de sus grandes argumentos

La batería de 7.400 mAh es otro de los puntos fuertes del OnePlus 15R. En mi uso diario, el móvil llega sobradísimo al final del día incluso con un uso exigente, y en jornadas más tranquilas es fácil estirarlo hasta el segundo día.

La carga rápida de 80 W es una de esas funciones que marcan la diferencia en el día a día. En apenas unos minutos puedes recuperar gran parte de la batería, lo que cambia por completo la relación con el cargador y reduce la ansiedad por la autonomía.

Un teléfono fácil de recomendar

El OnePlus 15R es un móvil muy bien ajustado. No intenta competir directamente con modelos más caros de la marca, pero ofrece una experiencia muy cercana en aspectos clave como la pantalla, el rendimiento o la autonomía.

Es una opción especialmente interesante para quien busca un teléfono fiable, rápido y agradable de usar a diario, sin pagar de más por funciones que quizá no va a aprovechar. Un OnePlus equilibrado, maduro y pensado para durar y que está disponible en Charcoal Black y Mint Breeze. Su precio es de 729€ y quedan plenamente justificados.