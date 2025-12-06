WhatsApp ya te deja generar un fondo con IA en WhatsApp: así puedes crear temas únicos para tus chats

Personalizar un chat en WhatsApp siempre ha sido sencillo, pero ahora la aplicación da un salto significativo al añadir la posibilidad de generar un fondo con IA en WhatsApp mediante Meta AI. La idea es muy simple: tú escribes una descripción y la inteligencia artificial crea un fondo exclusivo para el chat que elijas.

Esta herramienta convive con los temas predefinidos que ya ofrece la app, pero añade una capa de personalización que antes solo se conseguía recurriendo a editores externos. Sirve para adaptar un chat a una fecha especial, a una estética concreta o para darle un toque distintivo a una conversación importante, y todo sin salir de la app más descargada de la historia.

Cómo acceder a la herramienta dentro de la aplicación

El proceso es sencillo. Debes entrar en la información de cualquier chat y tocar la opción Tema del chat.

Dentro de este menú, además de los colores y fondos habituales, ahora aparece un nuevo apartado llamado Crear con IA. Al pulsarlo, se abrirá un panel donde podrás escribir la idea del fondo que deseas.

Es aquí donde puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Puedes escribir cualquier descripción, desde la que aparece en las capturas, motivos navideños, hasta opciones como cielo estrellado, paisaje minimalista, ilustración floral o cualquier ocurrencia que se te pase por la mente. Puedes ser tan concreto o tan imaginativo como desees.

Meta AI generará varias alternativas basadas en tu petición y podrás desplazarte entre ellas para elegir la que mejor encaje con tu estilo. Cada propuesta varía en composición, color y luz, de modo que siempre encontrarás variantes interesantes.

Ajustar el fondo y aplicarlo al chat

Después de elegir una imagen generada, WhatsApp te mostrará una previsualización a pantalla completa. En esta vista puedes pellizcar para ampliar, mover la imagen o ajustar el encuadre hasta que quede exactamente como quieres. Cuando estés conforme, solo debes pulsar Fijar para aplicarlo al chat correspondiente.

Conviene recordar que este fondo es solo para ti. No modifica el aspecto del chat en el dispositivo de la otra persona. Cada usuario puede personalizar sus conversaciones de manera independiente, lo que añade libertad sin afectar la experiencia ajena.

Limitaciones y posibilidades de la función

Aunque es una herramienta flexible, no actúa como un editor gráfico avanzado. No permite añadir texto manualmente, stickers o capas. La personalización depende exclusivamente de la descripción escrita y de las variantes que genere Meta AI. Si un resultado no te convence, puedes regenerarlo tantas veces como quieras.

Las imágenes suelen tener una calidad elevada y están pensadas para favorecer la lectura del chat. WhatsApp evita crear fondos que dificulten distinguir las burbujas de conversación, por lo que las propuestas tienden a ser equilibradas y adecuadas para uso continuo.

Por qué merece la pena probar esta opción

La opción de generar un fondo con IA en WhatsApp abre la puerta a tener un chat diferente para cada persona o situación. Puedes crear fondos temáticos, estacionales, divertidos, emotivos o simplemente estéticos. Es una función rápida, accesible y muy intuitiva, que probablemente se convertirá en una de las más usadas por quienes disfrutan personalizando su móvil.