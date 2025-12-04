Las preguntas más realizadas a Alexa en 2025: así hemos usado el asistente de voz en España

Las preguntas más realizadas a Alexa en 2025 muestran que el asistente de voz de Amazon se ha convertido en un termómetro perfecto de nuestras curiosidades cotidianas. En los hogares españoles se usa para casi todo: desde saber cuánto mide un futbolista, hasta consultar el valor del Bitcoin o la edad de la Reina Letizia. Detrás de cada comando de voz hay una tendencia, una moda o una preocupación que se repite a lo largo del año, y el resultado es una radiografía bastante precisa de qué temas nos han tenido más pendientes del altavoz inteligente.

Famosos, altura y parejas en el radar de Alexa

Un año más, la fama manda. Entre las consultas más repetidas están preguntas del estilo “¿Cuánto mide Lionel Messi?” o “¿Con quién está casado Cristiano Ronaldo?”, a las que se suman dudas sobre el patrimonio de grandes fortunas como Elon Musk o Jeff Bezos. La curiosidad no se limita a las estrellas internacionales, también hay interés por figuras muy reconocibles para el público español, como Rocío Dúrcal, David Broncano, Bertín Osborne, Aitana o Julio Iglesias.

El bloque de celebridades mezcla datos de altura, parejas y patrimonio, con nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Shakira, Taylor Swift, Bad Bunny o MrBeast entre los más repetidos, demostrando que Alexa también funciona como una hemeroteca emocional de la cultura pop del momento.

Bad Bunny, Karol G y el tirón de la música en español

Cuando se trata de música, Alexa se transforma en DJ de cabecera. En 2025, Bad Bunny se corona como el artista más reproducido a través de Alexa y Amazon Music en España, gracias a su álbum Debí Tirar Más Fotos, que se coloca en lo más alto del ranking de discos. Le sigue de cerca Karol G, y el talento nacional pisa fuerte con Aitana, Quevedo o Manuel Carrasco entre los nombres más solicitados.

El álbum BUENAS NOCHES de Quevedo se cuela también entre los más escuchados del año, consolidando el peso de los artistas españoles en las playlists del asistente. En canciones, “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars encabeza la lista, mientras que temas eurovisivos como “Espresso Macchiato” de Tommy Cash o “Esa Diva” de Melody logran entrar en el top 10 junto a fenómenos virales como “Potra Salvaje”.

Deporte y podcasts para mantenerse al día

El deporte es otro de los grandes protagonistas de las búsquedas. El fútbol vuelve a ser el rey absoluto entre las consultas relacionadas con disciplinas deportivas, seguido por el tenis y la Fórmula 1, con el motociclismo y el baloncesto completando el listado. Dentro de los nombres propios, Cristiano Ronaldo y Carlos Alcaraz figuran entre los deportistas más buscados, reflejando la mezcla entre leyendas consolidadas y nuevas estrellas que ya generan tanta expectación como los veteranos.

En cuanto a audio hablado, la categoría de podcasts deja claro que Alexa es también una puerta de entrada al entretenimiento y la divulgación: “Nadie Sabe Nada”, de Andreu Buenafuente y Berto Romero, se consolida como el podcast favorito de los usuarios españoles, por delante de espacios como “El Larguero”, “La rosa de los vientos”, “La Brújula”, “Todo Concostrina” o “Espacio en blanco”.

Un retrato sonoro de las tendencias de 2025

Más allá de los famosos y las canciones, las preguntas más realizadas a Alexa sobre conocimiento general dejan pistas claras sobre las preocupaciones del año. Preguntas como “¿Cuál es el valor del Bitcoin?”, o “¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?” muestran hasta qué punto recurrimos al asistente para resolver dudas rápidas sin mirar el móvil ni abrir el ordenador. Entre música, deporte, celebridades y datos de actualidad, las preguntas más realizadas a Alexa en 2025 dibujan un mapa bastante fiel de lo que ha marcado conversación en los hogares españoles: una combinación de curiosidad, entretenimiento y ganas de tener la respuesta al instante con solo levantar la voz.