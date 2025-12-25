Hoy medio país va a estrenar móvil y qué debería hacer nada más sacarlo de la caja

Abrir la caja, retirar los plásticos y pulsar el botón de encendido es un momento que se repite cada 25 de diciembre en muchos hogares. Da igual si el móvil es un regalo de Papá Noel, de los Reyes adelantados o una compra propia aprovechando ofertas navideñas, estrenar móvil hoy es una escena habitual. El problema es que ese primer contacto suele hacerse deprisa, entre comidas familiares, mensajes que entran sin parar y fotos que ya queremos enviar, y ahí es donde empiezan los errores.

Lo primero no es correr, es preparar el terreno

Antes incluso de empezar la configuración, conviene hacer algo que muchos pasan por alto: tener a mano el móvil antiguo y una conexión WiFi en condiciones. La mayoría de sistemas actuales facilitan el traslado de datos, fotos, aplicaciones y cuentas, pero hacerlo con prisas o con mala conexión puede provocar duplicados, errores o aplicaciones mal configuradas.

También es buen momento para comprobar que el móvil viene con batería suficiente. Aunque suelen traer algo de carga, conectarlo unos minutos evita interrupciones en mitad del proceso, algo especialmente molesto cuando estás restaurando datos.

Configurar bien desde el principio ahorra muchos problemas después

El asistente inicial del móvil guía paso a paso, pero no conviene pulsar “siguiente” sin leer. Aquí se decide si se restauran copias de seguridad, qué permisos se conceden a las apps y cómo se gestiona la privacidad. Dedicar unos minutos extra ahora evita tener que revisar ajustes uno a uno más adelante.

Si vienes de otro teléfono, la opción de copiar datos directamente suele ser la más cómoda. Fotos, contactos, mensajes y hasta el historial de llamadas pasan casi sin esfuerzo. Eso sí, conviene revisar después que todo se ha transferido correctamente y que no faltan archivos importantes.

Las actualizaciones nunca son una pérdida de tiempo

Uno de los pasos menos emocionantes al estrenar móvil es comprobar si hay actualizaciones pendientes. Muchos usuarios lo posponen, pero es un error. Las primeras actualizaciones suelen corregir fallos, mejorar la batería y reforzar la seguridad. Hacerlas el primer día garantiza que el dispositivo arranca en las mejores condiciones posibles. Esto también incluye las aplicaciones preinstaladas. Actualizarlas evita errores raros que suelen aparecer justo cuando más usamos el móvil, como hoy.

Protección y seguridad, incluso en Navidad

Otro paso clave al estrenar móvil es activar las opciones de seguridad. Bloqueo con huella, reconocimiento facial o código seguro son básicos, pero también lo es localizar el dispositivo en caso de pérdida. En días con reuniones familiares, viajes y despistes, esta función puede marcar la diferencia.

Instalar una funda y un protector de pantalla cuanto antes tampoco es exagerado. Las caídas del primer día existen, y suelen ocurrir justo cuando enseñamos el móvil nuevo con demasiada confianza. Si Papá Noel no te ha dejado una funda o protector, extrema precauciones o haz lo que yo hacía en su momento, hasta comprarlos llevaba el móvil en un calcetín. Sí, no falla.

Personalizarlo con calma mejora la experiencia

Una vez todo está configurado, llega la parte agradable, organizar la pantalla, elegir fondo, ajustar notificaciones y decidir qué aplicaciones realmente necesitamos. No hace falta hacerlo todo hoy, pero sí sentar una base cómoda para el uso diario.

Estrenar móvil en Navidad es una experiencia ilusionante y no una fuente de problemas técnicos. Dedicar unos minutos a hacerlo bien desde el principio permite disfrutarlo de verdad desde hoy mismo, sin sustos ni configuraciones a medias.