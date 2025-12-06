Las apps de Navidad imprescindibles para que hasta la sobremesa más larga sea soportable

Las comidas y cenas navideñas reúnen a toda la familia, pero no siempre llegan en el mejor momento. Entre conversaciones que se alargan más de la cuenta, chistes repetidos o silencios incómodos, a veces necesitas un salvavidas digital para desconectar sin levantar sospechas. Por suerte, hay toda una colección de apps de Navidad que funcionan como un pequeño kit de supervivencia para sobrellevar con humor estos eventos tan entrañables como agotadores. Guardarlas en el móvil es como llevar un plan B en el bolsillo, por si la sobremesa se complica más de lo previsto.

Juegos rápidos que no requieren concentración

Para evadirte sin desaparecer, juegos como 2048, también disponible en App Store y Google Play, te permiten desconectar mientras los demás discuten sobre el asunto del fiscal general. Threes, disponible en App Store y Google Play, es perfecto para partidas rápidas sin ruido. Y si prefieres algo más dinámico, Subway Surfers, disponible en App Store y Google Play, siempre cumple cuando buscas distraerte sin comprometerte a sesiones largas.

Apps para relajarte si la conversación se calienta

Cuando la charla deriva hacia política, herencias o cualquier tema inflamable, Calm, disponible en App Store y Google Play, ayuda a bajar pulsaciones con respiraciones guiadas muy discretas. Balance, disponible en App Store y Google Play, ofrece ejercicios cortos de mindfulness para sobrevivir a sobremesas intensas. Y Breathwrk, disponible en App Store y Google Play, te propone rutinas rápidas para recuperar el control sin llamar la atención.

Apps de lectura rápida para desaparecer sin marcharte Pocket, disponible en App Store y Google Play, funciona muy bien si quieres leer algo breve como si fueras a responder un correo urgente. Medium, disponible en App Store y Google Play, ofrece textos cortos perfectos para ocupar esos minutos muertos de sobremesa. Incluso Kindle, disponible en App Store y Google Play, te sirve para ojear un libro sin que nadie sospeche que en realidad estás huyendo mentalmente del ambiente.

Apps salvavidas para simular urgencias

Cuando necesitas salir de la mesa unos minutos, Fake Call permite programar una llamada entrante falsa en Android. En iPhone la puedes descargar aquí. No se trata de escaparse, sino de tomarte un pequeño respiro antes de que trates decirle cuatro cosas a tu cuñado.

Y es que con este kit de apps de Navidad, las comidas y cenas familiares se vuelven mucho más llevaderas. Y quién sabe: puede que este año hasta acabes disfrutando de alguna sobremesa.