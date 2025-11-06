nubia Z80 Ultra: el nuevo tope de gama que dobla la apuesta por la fotografía móvil

La nueva apuesta de ZTE ya es oficial en China y aterriza en Europa con credenciales de súper flagship, potencia de nueva generación, una pantalla completa sin notch y un sistema fotográfico muy particular que combina dos distancias focales fijas y un obturador físico “a lo cámara”. El nubia Z80 Ultra quiere ser el móvil para quienes hacen fotos y juegan a partes iguales.

Pantalla completa y cámara bajo el panel

ZTE fue pionera en integrar cámara frontal bajo la pantalla y aquí va por su octava generación. La pantalla BOE X10 de 1.5K oculta el sensor frontal y mantiene el panel totalmente limpio, sin agujeros ni muescas visibles. La marca eleva la resolución en la zona del sensor para que sea prácticamente imperceptible al ojo humano. Además, presume de 3.000 Hz de muestreo táctil, 2.000 nits de brillo máximo y un chip táctil de Synaptics para mejorar la precisión.

En fotografía trasera, el nubia Z80 Ultra apuesta por lentes de 35 mm y 18 mm de quinta generación, con un obturador físico de doble toque que permite fijar foco y disparar como en una cámara clásica. El sensor principal es el OmniVision OV50H de 1/1,3”, y el rango de zoom continuo va de 18 a 85 mm para cubrir desde ultra gran angular hasta retrato. También incorpora modo macro de alta definición para primeros planos.

Potencia de nueva hornada para jugar sin límites

Por dentro manda el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, un combo listo para juegos exigentes. ZTE integra el motor CUBE, derivado de la línea REDMAGIC, para afinar el rendimiento y la eficiencia. El teléfono es compatible con Super Resolution y Super Frame Rate, alcanzando hasta 2K y 144 Hz. Además, la función AI Super Frame Stabilization promete fluidez estable incluso en escenas muy pesadas.

Para mantener las temperaturas a raya, el nubia Z80 Ultra recurre a metal líquido y a una gran cámara de vapor 3D “Ice Steel VC”, con una cobertura de refrigeración un 35% mayor que en generaciones previas. El objetivo: rendimiento sostenido y menos consumo.

Batería grande, carga rápida y resistencia extrema

Este modelo monta una batería de 7.200 mAh con carga por cable de 80 W y también inalámbrica de 80 W, algo poco común en su categoría. En protección, llega con certificaciones IP68 e IP69, por lo que resiste polvo, inmersión e incluso chorros de alta presión y temperaturas de hasta 80 ºC. Es una lista de especificaciones pensada para durar y para quienes usan el móvil a jornada completa.

Diseño y accesorios con guiño fotográfico

El diseño mantiene la estética reconocible de nubia: curvatura en los cuatro lados para un mejor agarre, cuerpo de “fibra de cristal” y el clásico anillo rojo alrededor de la cámara principal. Para quienes buscan una experiencia aún más fotográfica, la marca acompañará el lanzamiento con el Retro Kit 2.0, un accesorio vendido por separado y desarrollado con Fotorgear, hecho en nanocuero técnico y aluminio tono titanio, con tiras inteligentes, botones mecánicos y diales programables.

Un paso firme hacia los grandes del año

Con la cámara bajo pantalla más madura de ZTE, un sistema fotográfico de dos focales con obturador físico y el músculo del Snapdragon 8 Elite Gen 5, el nubia Z80 Ultra entra directo en la conversación de los grandes del año. Su combinación de pantalla totalmente limpia, batería enorme con doble carga de 80 W y resistencia IP68/IP69 lo colocan como una propuesta distinta para usuarios que quieren fotografía creativa y gaming de alto nivel en el mismo dispositivo.

Precio y disponibilidad en Europa

El nubia Z80 Ultra se lanza en Europa desde hoy a través de la web oficial de la marca. Hay modelos en negro (12+256 GB, 16+512 GB, 16+1 TB), en blanco (16+512 GB) y una edición limitada Starry Night (16+512 GB). Los precios para la UE quedan así: 12+256 GB por 649 €, 16+512 GB por 799 €, Starry Night 16+512 GB por 829 € y 16+1 TB por 899 €. La venta abierta global arranca el 3 de diciembre de 2025 a las 13:00 CET.