El guiño de la Reina Letizia a la moda oriental en su viaje oficial a China

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que es una experta a la hora de elegir estilismos según su agenda. En su viaje oficial a China, la mujer de Felipe VI ha optado por looks con un claro guiño a la moda oriental. Durante la ceremonia de bienvenida oficial en el Gran Palacio de Pekín, la madre de la heredera al trono ha lucido y estrenado un abrigo de una reputada diseñadora española.

Una vez más, doña Letizia ha vuelto a dar una lección de estilo a través de su último look y ha acaparado todas las miradas en su debut en China.

Un guiño a la moda asiática y española

El armario de la Reina Letizia se ha convertido en todo un buscador de tendencias. La monarca no suele fallar a la hora de escoger los estilismos y en su viaje oficial a China ha llevado en su maleta algunas prendas icónicas de su vestidor. Si en uno de los primeros actos recuperó un vestido rosa fucsia confeccionado en tweed, en su última aparición junto al Rey ha estrenado una nueva prenda.

La Reina Letizia le hace un guiño a la moda oriental con un abrigo de estampado floral de Carolina Herrera. (Fotos: Gtres)

Para esta ocasión -la cita más formal de su viaje, en la que ha sido recibida por Xi Jinping y su mujer, Peng Liyuan-, doña Letizia ha estrenado un abrigo gris con estampados florales en rosas y blancos de Carolina Herrera de la colección otoño/invierno en lana virgen y cachemira y que está valorado en 5.600 euros.

Además, lo significativo de este abrigo -que cubría un traje rosa-, es el bordado. En la cultura de China, las flores forman parte de su día a día -tanto en la decoración, como en la naturaleza o en la vestimenta-. Es por ello que es relevante que en esta prenda, la monarca haya lucido este estampado tan típico de la moda oriental -el país que le ha acogido-. Según la tradición, las flores -protagonistas en su look- son símbolos de pureza, superación y renacimiento. Un gesto que no ha pasado de inadvertido y que supone el gran respeto y la admiración de la Reina hacia otros países.

Bajo el abrigo, la mujer de Felipe VI optó por un vestido rosa empolvado que combinó con unos tacones de salón y un fular fucsia. (Fotos: Gtres)

Sin lugar a dudas, este abrigo ha sido el gran protagonista de su estilismo y así lo ha querido la mujer de Felipe VI ya que bajo este, escondía un vestido de corte midi y manga francesa en rosa empolvado. En cuanto al calzado, y para no romper con la gama de colores, doña Letizia ha lucido unos zapatos de tacón de salón de Magrit y que ha combinado con un fular fucsia para protegerse de las bajas temperaturas de Pekín.

Finalmente, y en cuanto a los accesorios, la Reina ha apostado por los seguros con sus míticos pendientes de aro rosado de la firma española Gold & Roses y su mítico anillo de Coreterno.