Carolina Lansing, hija de Patricia Cristina Herrera y nieta de Carolina Herrera, debutará el próximo 29 de noviembre en Le Bal, el histórico Baile de París. Una puesta de largo para las nuevas generaciones de la jet set y que está organizado por Ophélie Renouard. Este, se trata de un evento benéfico que, además de derrochar glamour, recaudará fondos para la unidad de investigación de cardiología ARCFA del hospital Necker-Elefants Malades y el Maria Fareri Children’s Hospital.

A sus 21 años, la nieta de la diseñadora se presentará a la sociedad y, para esta ocasión tan especial -y como no podía ser de otra manera-, la joven lucirá un vestido de Carolina Herrera diseñado por Wes Gordon.

Todos los detalles de la puesta de largo de Carolina Lansing

Carolina, que no estará sola en su debut en París -ya que su hermano pequeño, Mangus, será su cavalier- volará desde los Estados Unidos -donde estudia Comunicación en español y negocio de la música- a Europa para su gran aparición mediática.

La nieta más desconocida de Carolina Herrera ha desvelado que está muy orgullosa de «formar parte de algo tan histórico y significativo que muestra la elegancia y la excelencia de las mujeres de todo el mundo». De hecho, a lo largo de sus ediciones, ha sido la presentación en sociedad de hijas de otros famosos, como fue el caso de las hijas pequeñas de Julio Iglesias -Victoria y Cristina- o Eugenia de Borbón Vargas, hija de Alfonso de Borbón y Margarita Vargas.

Como no podía ser de otra manera, la hija de Patricia Cristina lucirá un diseño de Wes Gordon -director creativo en Couture House de Carolina Herrera-. Tal y como ha adelantado la joven debutante en la revista ¡Hola!, el vestido tiene un significado histórico: «Queríamos rendir homenaje a mi abuela. Este vestido es un guiño a la primera colección de mi abuela. El blanco y negro y los lunares -un patrón muy español- me recuerdan a ella y también son un look muy clásico de la firma». Además, en el medio citado, Lansing ha desvelado que en el interior del traje lleva un lazo amarillo para «rendir homenaje al primer al primer perfume Good Girl».

En esta entrevista, Carolina Jr. -que también ha hecho su presentación en una revista española-, ha desvelado algunos secretos de su vida personal. Además de ser una gran admiradora de la alta costura, también ha dejado claro que es fanática de la moda urbana.

La nieta de Carolina Herrera tendrá a su abuela muy presente en su debut en ‘Le Bal’. (Foto: Gtres)

La joven, que ha querido dejar claro que le gustaría que la conocieran por su nombre -a pesar del peso de su apellido- está muy orgullosa de pertenecer a este linaje, del que ha podido heredar verdaderas joyas de la firma de su abuela: «Tengo la suerte de tener no una, sino muchas -mi madre y mi abuela son muy generosas con la ropa-. Pero si tuviera que elegir una, sería un top diseñado en los años 70 que mi abuela le pasó a mi madre y que mi madre me regaló a mí».