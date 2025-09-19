Carolina Herrera convierte la Plaza Mayor en una cumbre de ‘vips’ y moda digna de película

La Plaza Mayor de Madrid se ha convertido en el escenario elegido por la firma Carolina Herrera para la presentación de su próxima colección de primavera-verano 2026. La emblemática plaza, que tiene más de 400 años de historia, se ha transformado en una inmensa pasarela de color rosa por la que han desfilado casi 80 modelos con las nuevas propuestas de Wes Gordon. Un evento organizado al que no han faltado algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional y que ha marcado todo un hito en la trayectoria de la firma que, hasta ahora, siempre presentaba sus colecciones en Nueva York. Poco a poco aumenta el protagonismo de España -en este caso de Madrid- como referente para acoger eventos de moda internacionales.

Un homenaje a la cultura madrileña

El desfile ha estado marcado por un constante tributo a la cultura madrileña. En el desfile no han faltado elementos típicos de la ciudad, como claveles y violetas y referencias a figuras destacadas de la música española -como Tino Casal-, entre otros detalles.

Desfile de Carolina Herrera en Madrid. (Foto: Gtres)

La pasarela, ubicada sobre prácticamente toda la superficie de la Plaza Mayor, se cubrió con una alfombra de color rosa palo y la iluminación logró crear una perfecta fusión entre la arquitectura barroca de la plaza y la modernidad de los diseños de Wes Gordon.

Cónclave de VIPS

Según ha trascendido, más de 800 personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad han asistido al desfile, así como representantes institucionales y autoridades. Encabezadas por las dos hijas de Carolina Herrera -Carlina Adriana y Patricia-, en la Plaza Mayor se ha podido ver a rostros destacados tanto del panorama español como internacional como Hiba Abouk, Nieves Álvarez, Luis Fonsi y su esposa, Alexa Chung, Vanesa Lorenzo, Aitana Sánchez-Gijón, Eugenia Osborne, María Pombo, Eugenia Martínez de Irujo, Margarita Vargas y muchos otros que no han querido perderse este evento histórico.

Wes Gordon durante la presentación de la colección de Carolina Herrera. (Foto: Gtres)

La mayoría de los asistentes han pasado por el photocall antes de comenzar el desfile. Por ejemplo, Mar Flores -que se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación de su libro de memorias- ha derrochado sofisticación con un diseño en blanco y negro. Nieves Álvarez ha sido una de las más elegantes, con un precioso vestido de corte lady con flores en 3D.

Isabel Preylser tampoco ha faltado a la cita. La madre de Tamara Falcó ha disfrutado de las nuevas propuestas de Wes Gordon desde la primera fila, donde ha estado sentada junto a Manuel Falcó y su esposa, Amparo Corsini. También en primera fila estaban Carmen Lomana y el diseñador Juan Avellaneda o Pedro Almodóvar y Bibiana Fernández.

Una semana de celebraciones

El desfile no ha sido el único evento organizado por Carolina Herrera en esta semana de la moda en Madrid. En los últimos días se ha celebrado una cena privada en el Palacio de Liria y se ha lanzado una nueva fragancia. Una estrategia que pone sobre la mesa la conexión de la firma con la ciudad y que deja la puerta abierta a nuevos proyectos de cara al futuro.