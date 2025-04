Carolina Herrera presentará una colección en Madrid: la oportunidad de Letizia para ir a su desfile

Una de las marcas a las que más recurre la Reina Letizia tanto en sus estilismos como para los complementos es Carolina Herrera. La firma se ha convertido en imprescindible en el armario de la esposa de Felipe VI, y poco a poco también se ha ido haciendo un hueco en el de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Doña Letizia no solamente tiene multitud de blusas, vestidos y otras prendas de Carolina Herrera, sino que sus zapatos tipo slingback y sus bolsos de mano suelen ser una de sus opciones preferidas para completar sus looks.

A pesar de que, hasta ahora, no hemos podido ver a doña Letizia en ningún desfile de la marca -tampoco ha acudido nunca a los de otras firmas, pero sí que visitó la semana de la moda de Madrid con motivo de su aniversario-, el próximo mes de septiembre tendrá la posibilidad de ver desde primera fila las nuevas propuestas de la marca.

Carolina Herrera vestida de Carolina Herrera. (Foto: Gtres)

Tal como se ha confirmado, por primera vez Carolina Herrera no va a presentar su próxima colección de primavera y verano de 2026 el marco de la semana de la moda de Nueva York, sino que su deseo es hacerlo en Madrid. Será el 18 de septiembre, en un escenario que todavía no ha trascendido. Sin duda, numerosos rostros conocidos del panorama nacional acudirán al desfile, entre ellos, probablemente Tamara Falcó. La Reina Letizia no suele participar en estas citas, aunque la expectación por su posible presencia irá en aumento a medida que avancen las semanas.

El propio Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, ha sido el que ha anunciado la noticia y se espera que tanto él como la propia Carolina Herrera estén en Madrid para la presentación de la colección después del verano. La capital española va a tomar el relevo de Ciudad de México, donde la marca presentó su colección crucero de 2025. Antes de eso, Río de Janeiro fue otro de los escenarios elegidos. No obstante, será la primera vez que no desvele una de sus colecciones principales en la semana de la moda de Nueva York.

Hay que tener en cuenta que Carolina Herrera forma parte del grupo Puig, que después de unos años comercializando los perfumes de la marca en torno a 1995 adquirió también la división de moda. Precisamente por este motivo la Reina Letizia recurre de manera habitual a sus diseños, ya que son de un grupo español y representan, por tanto, la moda de nuestro país.

Carolina Herrera con Wes Gordon en un desfile. (Foto: Gtres)

Wes Gordon lleva al frente de Carolina Herrera desde la retirada de la diseñadora en 2018. Según él mismo ha explicado en unas declaraciones a El País, Madrid se ha convertido en una de sus ciudades favoritas: «Es una ciudad que desborda inspiración». Además, la marca está muy presente en la capital de España, donde ha participado en varias iniciativas en los últimos años, como es el caso de la exposición Maestras del Museo Thyssen o el premio Fashion Fund de Vogue en 2024, donde participó como jurado.

No va a ser la primera vez que una marca de esta envergadura elige España como escenario para presentar sus colecciones. Por ejemplo, Dior presentó su colección crucero en la plaza de España de Sevilla en 2022, mientras que Louis Vuitton eligió el Parque Güell. A finales de la década de los 60, Madrid acogió la presentación de la colección Trapèze de Dior, en un evento que se celebró en el Palacio de Liria con la duquesa de Alba como anfitriona. Fue la primera colección de Yves Saint Laurent para la marca.

Aunque de momento no se han dado más detalles, todo apunta a que la presentación de una colección principal de Carolina Herrera en Madrid es algo puntual y no definitivo. La firma tiene asociada la ciudad de Nueva York desde su origen, de hecho, a pesar del desfile de Madrid, CH también presentará la colección de manera posterior en la Gran Manzana, donde lleva participando más de cuatro décadas.