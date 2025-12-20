Los abrigos camel más bonitos que puedes tener en tu armario en 2026 al puro estilo Carolina de Mónaco

La moda de esta temporada apuesta por prendas atemporales, elegantes y fáciles de combinar, y entre todas ellas, los abrigos camel son protagonistas. Este tono cálido y sofisticado ha demostrado año tras año ser una elección infalible, capaz de elevar cualquier look sin esfuerzo. En un contexto donde la funcionalidad y el estilo van de la mano, el camel destaca por su versatilidad, adaptándose tanto a conjuntos formales como a outfits casuales.

Su capacidad para combinar con colores neutros, denim o tonos vivos lo convierte en una pieza clave del armario invernal actual. En esta temporada fría, las pasarelas y el street style confirman que los abrigos camel son la opción más práctica y refinada para combatir el frío sin renunciar al estilo. Marcas reconocidas apuestan por diseños variados, desde modelos minimalistas hasta versiones más estructuradas y oversize, adaptándose a diferentes presupuestos y necesidades. Zara, H&M y Mango lideran esta propuesta con abrigos que combinan diseño, calidad y precio, ofreciendo alternativas ideales tanto para el día a día como para ocasiones más especiales y formales.

Cómo son los abrigos camel en tendencia

Abrigo básico soft camel de Zara – 29,95 euros

Zara apuesta por un diseño sencillo y funcional con este abrigo, una opción accesible y perfecta para el uso diario. Su estilo minimalista lo convierte en una prenda fácil de integrar en cualquier armario.

Características del abrigo

Cuello solapa de muescas

Este tipo de cuello aporta un aire clásico y estructurado al abrigo, estilizando la parte superior del cuerpo y permitiendo combinarlo tanto con jerséis de cuello alto como con camisas o bufandas voluminosas. Es una elección atemporal que se adapta a diferentes estilos.

Manga larga

Las mangas largas ofrecen una cobertura adecuada contra el frío moderado, ideal para climas templados o para combinar con capas adicionales debajo del abrigo durante los días más fríos.

Bajo recto

El bajo recto contribuye a una silueta limpia y equilibrada, favoreciendo distintos tipos de cuerpo. Además, facilita su combinación con pantalones, faldas o vestidos sin romper la armonía del conjunto.

Cierre frontal con botón

El cierre mediante botón frontal aporta practicidad y refuerza el diseño minimalista del abrigo. Permite llevarlo tanto cerrado para mayor abrigo como abierto para un look casual.

Composición del abrigo

100% poliéster. Es un material ligero, duradero y de secado rápido, ideal para el uso diario y para quienes buscan una prenda funcional sin complicaciones.

Abrigo en mezcla de cachemira camel de H&M – 88,99 euros

Esta prenda destaca por su acabado más elegante y su calidad superior en tejidos. Es ideal para quienes buscan un equilibrio entre estilo, confort y durabilidad.

Características del abrigo

Mezcla de lana de fieltro con cachemira y punto en la trama

Esta combinación de tejidos proporciona una textura suave al tacto y una mayor capacidad térmica. La cachemira aporta ligereza y suavidad, mientras que la lana garantiza abrigo y resistencia.

Solapas de muesca finas con ojal

Las solapas finas añaden un toque elegante y refinado al diseño. El ojal permite cerrar el cuello en días de viento o frío intenso, aumentando la funcionalidad del abrigo.

Bolsillo superior y bolsillos al bies

Estos bolsillos no solo cumplen una función práctica, sino que también aportan equilibrio visual al diseño. Permiten llevar pequeños objetos o simplemente mantener las manos abrigadas.

Puños con botón

Botones en los puños aportan un acabado más cuidado y elegante, además de permitir un mejor ajuste en la muñeca.

Abertura trasera

La abertura en la parte posterior facilita el movimiento al caminar y al sentarse, aumentando la comodidad sin perder estructura.

Forrado interior completo

El forro mejora la sensación térmica, protege el tejido exterior y facilita el deslizamiento sobre otras prendas.

Composición del abrigo

Lana 70%

Poliamida 20% (aporta resistencia y durabilidad)

Cachemira 10%

Forro: Viscosa 100%

Forro de mangas: Poliéster 100%

Abrigo de lana Manteco camel de Mango – 179,99 euros

Mango presenta una propuesta premium con su este abrigo de lana, perteneciente a la colección Selection. Su diseño oversize y tejido de alta calidad lo convierten en una inversión a largo plazo.

Características del abrigo

Tejido de lana virgen

La lana virgen se obtiene de la primera esquila de la oveja, lo que garantiza fibras más suaves, resistentes y con excelente capacidad aislante. Proporciona un abrigo superior y una caída elegante.

Diseño largo y oversize

Este corte aporta modernidad y sofisticación, además de ofrecer mayor protección contra el frío. El estilo oversize permite llevar capas gruesas debajo sin perder comodidad.

Cuello pico con solapas de muesca

El cuello pico estiliza la figura y alarga visualmente el torso. Las solapas de muesca refuerzan el carácter clásico y elegante del abrigo.

Manga larga

Diseñada para proporcionar abrigo completo y un ajuste cómodo, ideal para climas fríos.

Cierre delantero con botones

El cierre con botones mantiene la estética clásica del abrigo y permite regular el nivel de abrigo según la ocasión.

Forro interior

El forro interior aporta confort, mejora la durabilidad de la prenda y facilita su uso sobre diferentes tejidos.

Composición del abrigo