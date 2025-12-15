Todo el mundo habla de este abrigo de pelo marrón de Zara: el precio es una broma

Zara tiene el abrigo de pelo marrón a un precio de broma, ideal para estas fiestas o el invierno que está a punto de llegar. El tejido de pelo se ha convertido, sin esperarlo, en una de las tendencias que más vemos en las calles esta temporada. De forma silenciosa y quizás en busca de esta elegancia que queremos ver llegar a nuestro día a día, se nos presenta para darnos lo mejor. Una mezcla de buenas sensaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a nuestro día a día.

Es momento de saber qué abrigo nos puede quedar mejor para lucir gracias a Zara. La mezcla de elementos que nos acompañará puede ser esencial y quizás se haya convertido en el mejor aliado posible de una combinación de prendas que debemos empezar a tener en consideración. Es hora de poner sobre la mesa el precio y la calidad, con un diseño espectacular, vestir a nuestro gusto no tiene por qué ser caro, sino más bien todo lo contrario. Esta tienda de bajo coste nos lo pone fácil para hacernos con el abrigo que necesitamos.

El precio de este abrigo es una broma

Gracias a Zara hemos descubierto una sección de ofertas en las que encontramos durante todo el año unos precios de risa. Incluso las prendas de nueva colección acaban llegando a nuestro día a día de una forma que nos costará creer, con la mirada puesta a una serie de elementos que parecen acabar siendo nuestros mejores aliados.

A la hora de apostar por un buen diseño, Zara tiene las prendas más actuales. Su misión de traer la moda a todas las casas se cumple a la perfección, de la mano de una serie de peculiaridades que debemos empezar a cuidar al máximo poco a poco. El abrigo de pelo es uno de esos básicos, cuya historia se remonta a unos años atrás en el tiempo. El abrigo más icónico del siglo XX vuelve con fuerza, dispone de nombre propio y desde el blog de la Universidad de Ohio nos sumergen en sus orígenes: «Artìjan señala que a finales de la década de 1960, una afluencia de «hippies» occidentales llegó a Afganistán en busca de un estilo de vida nómada de espíritu libre; el camino ampliamente tomado de Estambul a Katmandú se conoció como el «Sendero Hippie». Una de las partes más destacadas de la peregrinación fue la calle Chicken de Kabul. Anteriormente rebosaba de vendedores avícolas, de ahí su nombre, era un destino de compras para que los artesanos afganos vendieran sus productos y posteriormente atrajo a turistas occidentales, especialmente a los hippies. Según The Conversation, el estadounidense Craig Sams comenzó a suministrar los abrigos en su boutique de Londres, Granny Takes a Trip, en 1967 después de viajar a Kabul en 1965. Al ser una tienda líder en Londres para modas de contracultura, promocionó la popularidad del abrigo afgano. Aunque ya era una pieza básica entre los hippies occidentales, el abrigo afgano realmente tomó el mundo de la moda por asalto cuando lo usaron las figuras posiblemente más influyentes de la cultura pop del período, los Beatles».

Este es el abrigo de pelo de Zara más buscado

Esta mezcla de pelo y lana que los hippies llevaban en los años 60 y 70 del siglo pasado, que Hollywood se ha encargado de hacernos ver una y otra vez en películas que nos trasladan a ese época está en Zara por muy poco dinero. Además, viene con sorpresa, lo podrás adaptar a un invierno más o menos cálido o frío.

El cuello de pelo es desmontable, algo imprescindible en estos años en los que el invierno parece que no acaba de llegar como antes. Además de que maximiza una inversión que podremos llevar durante más tiempo a lo largo de un año que nos hará descubrir en primera persona esta mezcla de elementos que debemos tener en consideración.

Tal y como se presenta este abrigo en la web de Zara: «Abrigo de cuello solapa con muescas y aplicación efecto pelo desmontable. Manga larga. Bolsillos laterales. Forro interior a tono. Cierre frontal con botones». Un buen básico que cuesta poco más de 70 euros.

Todos los acabados y ese cuello marrón chocolate de lo más lujos hacen de esta pieza la mejor inversión posible para estos días. Vas a poder descubrir en primera persona la esencia de un tipo de prenda que se convertirá en tu mejor carta de presentación posible.

Conseguirás este básico que puede ser tuyo por mucho menos, por un precio de saldo y unos acabados de lujo no podemos fallar. Hazte con él antes de que se agote en la web quedan pocas unidades y en las tiendas vuela.