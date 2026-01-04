Lisi Fracchia: la joyera argentina que ha unido a Letizia, Leonor y Máxima de Holanda

A pesar de estar separadas por miles de kilómetros, es habitual que las royals coincidan en sus elecciones de estilo. Los protocolos que marcan los actos oficiales hacen que suelan apostar por looks similares y esto provoca que muchas veces recurran a las mismas marcas. Además, entre ellas tienen contacto y comparten muchas veces agenda, por lo que no es extraño que se hagan sugerencias sobre firmas de moda y complementos, sobre todo, cuando se comparte una lengua y una cultura comunes. Esto es lo que le ocurre, por ejemplo, a Mette-Marit de Noruega con la princesa Victoria de Suecia o a Máxima de Holanda con la Reina Letizia.

La esposa del Rey Felipe VI y la madre de la princesa de Orange comparten su gusto por las joyas de Lisi Fracchia. La joyera argentina de origen italiano acaba de presentar en Madrid su nueva colección. Una línea que lleva el nombre de Mi lugar en el mundo y que cuenta con piezas con referencias a 70 países, como un brazalete con la forma de Italia, pero también de Argentina o de Arabia Saudí.

Fracchia llegó a España en el año 2005 y fue aquí donde se despertó su pasión por el mundo de las joyas. Antes era directora de un colegio bilingüe en Argentina, pero en España apostó por tomar un camino diferente. Una nueva etapa en la que el Instituto Gemológico Español tuvo un papel clave. Hoy forma parte de su Junta Directiva y sus piezas han llegado hasta el joyero de doña Letizia.

De la Reina Letizia a Máxima de Holanda

Fue en 2018 cuando doña Letizia lució por primera vez una pieza diseñada por Lisi Fracchia. Lo hizo en una visita a la sede de Joma Sport en Toledo para la que escogió unos pendientes de esfalerita española. La joyera ha revelado que se enteró por la prensa de la elección de la Reina, algo que también le ha ocurrido en otras ocasiones: «El año pasado cuando la reina Máxima llevó una de mis piezas me enteré por una influencer de Londres, que me etiquetó», ha dicho Fracchia en declaraciones a la agencia Gtres.

La argentina ha contado que también doña Sofía tiene varias joyas suyas: «Una amiga en común me pidió varias alhajas para ella, para su cumpleaños. La hice con mucho cariño porque son piezas diseñadas especialmente con la esfalerita española», ha contado. La diseñadora considera que esta piedra es una belleza, pero que no mucha gente la conoce.

Para Lisi Fracchia es todo un honor que miembros de la realeza elijan sus creaciones: «Me llena siempre de orgullo, de emoción. Todavía no me lo creo, te digo la verdad, no me lo creo. Espero poder seguir creando para que se sigan luciendo», ha recalcado la diseñadora, que ha revelado que, aunque todavía no la hayamos visto con sus joyas, la princesa Leonor también tiene alguna. «No puedo decir nada, pero ya tiene piezas mías, así que muy feliz», ha comentado.

El proceso de diseño y creación

Cada una de las piezas de las colecciones de Lisi Fracchia es única. La diseñadora asegura que su objetivo es que sus joyas sean versátiles, que resistan el paso del tiempo y las modas, que puedan utilizarse en cualquier tipo de circunstancia. Por eso apuesta por diseños con elementos de quita y pon o que pueden tener diferentes usos. Es el caso de una sortija que también se puede utilizar como broche para pañuelos.

Cuando le piden que diseñe algo para un regalo siempre quiere ver una fotografía de la persona para la que es la joya, para saber qué piedra elegir o cómo resaltar mejor sus rasgos. Así consigue la pieza perfecta para cada persona, con la que se vea favorecida y radiante. Una cuestión que no se limita solamente a mujeres, sino en la que también tienen cabida los hombres. De hecho, Lisi Fracchia tiene una colección en colaboración con la firma masculina Roberts, aunque todavía no está disponible en su web.

Un deseo pendiente

Aunque Lisi Fracchia ya ha conquistado a royals y celebrites como Anne Igartiburu, la joyera sí que tiene un deseo pendiente, ya que le encantaría que una de las figuras más destacadas de Argentina llevara sus piezas. «Me gustaría que las luciera la señora Mirtha Legrand, que es un icono y un referente. Y tuve la posibilidad, pero justo por un tema familiar no la pude conocer y espero que se pueda dar de nuevo la oportunidad. Me haría mucha ilusión».