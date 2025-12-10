Victoria de Suecia, la princesa que surca los aires como Leonor… (y además lo enseña)

Al igual que la princesa Leonor, la princesa Victoria de Suecia también está centrada en su formación militar. Entre ellas hay una diferencia de edad considerable -Victoria está más cerca de la generación del Rey Felipe-, pero ambas son todavía herederas al trono que esperan la llegada de su momento. El de la princesa sueca llegará antes que el de Leonor, sobre todo, por la juventud de la princesa de Asturias y la avanzada edad de Carlos Gustavo con respecto a Felipe VI. En cualquier caso, las dos continúan formándose y el destino ha querido que en estos momentos tanto Leonor como Victoria tengan que hacerlo en el Ejército del Aire.

Hace unos días supimos que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia había superado uno de los retos como alumna de la Academia General de San Javier. La heredera sobrevoló el Mar Menor en uno de los Pilatus con los que se está formando. Lo hizo acompañada de un instructor. Según algunas fuentes, la princesa mostró algo de tensión y cierto miedo a volar, pero afrontó la prueba con total disposición. De hecho, hace algunas semanas, el Rey Felipe VI reveló en una conversación con Felipe de Bélgica que Leonor ya estaba haciendo prácticas en la cabina delantera. No obstante, por el momento la Casa del Rey no ha compartido fotografías o vídeos de este nuevo paso de la princesa.

La princesa Leonor en San Javier. (Foto: Gtres)

Victoria de Suecia, una princesa Top Gun

Ahora ha sido la heredera sueca la que ha surcado los cielos. La princesa ha participado en una misión de entrenamiento con en Lulea, donde voló en un JAS 39 Gripen, el avión insignia de la Fuerza Aérea sueca. Este vuelo se enmarca en la ampliación de su formación militar como oficial, con un enfoque más centrado en las operaciones estrategias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

La casa real ha compartido a través de las redes sociales algunas imágenes y vídeos de cómo ha sido la experiencia, con la que Victoria ha reforzado la conexión y el compromiso de la familia real con las Fuerzas Armadas.

El avión en el que ha volado la princesa no es un avión de entrenamiento como el Pilatus en el que está haciendo las prácticas Leonor, sino que se trata de una aeronave más avanzada. El JAS 39 Gripen es un caza polivalente de cuarta generación, con ala delta y elementos que le aportan una gran capacidad de maniobra. Este avión puede despegar y aterrizar en pistas cortas y cuenta con armamento avanzado, como misiles clase Meteor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Försvarsmakten (@forsvarsmakten)

El Gripen es un avión que destaca sobre todo por su versatilidad y eficiencia y que requiere una formación muy avanzada y mucha resistencia física. No tiene nada que ver con el avión de entrenamiento que se usa en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

La princesa Victoria realizó este vuelo en compañía del comandante de la división y se mostró en todo momento muy interesada por el funcionamiento de la aeronave así como por sus capacidades y destrezas.